Kiel

Es sei Wunsch der Partei gewesen, dass der Wechsel an der Fraktionsspitze "angemessen" erfolgt, sagte Ralf Stegner. Mit Blick auf die heiße Wahlkampfphase im Spätsommer habe sich die SPD daher auf einen Wechsel zum 1. Juli geeinigt.

Die Neuwahl der Fraktionsspitze soll vor der parlamentarischen Sommerpause am 22. Juni stattfinden.

"Ich werde meine Ämter bis zur letzten Minute ausfüllen, wie es sich gehört", betonte Stegner. Der 61-Jährige tritt am 26. September bei der Bundestagswahl auf Platz drei der Landesliste und als Direktkandidat im Wahlkreis Pinneberg an.

Keine Gegenkandidaten für Midyatli in Sicht

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli wiederholte ihre Bewerbung als seine Nachfolgerin an der Fraktionsspitze. Eine Gegenkandidatur zeichnet sich bislang nicht ab.

Mit der Machtübernahme in der Fraktion gehe nicht automatisch einher, dass sie als Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl feststehe. "Das wollen wir nicht in einem Abwasch machen."

Midyatli: Jamaika zeigt zu wenig Haltung

Es sei ihr wichtig in der Corona-Krise weiter eine "konstruktive Haltung" als Opposition einzunehmen, aber an den Stellen zu kritisieren, wo die Jamaika-Regierung ihre Arbeit nicht gut mache. Ein Beispiel sei die Kommunikation zwischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU), den Schulen und Familien, die nicht optimal laufe.

"In großen Zukunftsfragen ist Jamaika sich nicht einig und kommt nur in Trippelschritten voran", so Midyatli. Als Beispiel nannte sie den Klimaschutz.

Ihr fehle in der Jamaika-Regierung die klare Haltung, wohin sie mit dem Land wolle. In entscheidenden Punkten seien sich CDU, FDP und Grüne oft nicht einig und müssten sich dann am Ende im Bundesrat enthalten.