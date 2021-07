Kiel

Die Umzugskartons stehen noch in einer Ecke ihres neuen geräumigen Büros im Landeshaus, das ihr der Vorgänger Ralf Stegner überlassen hat. Dessen alten Schreibtisch will die neue Chefin der SPD-Landtagsfraktion, Serpil Midyatli, in den nächsten Wochen ebenso austauschen lassen wie den Konferenztisch. Künftig sollen hier mehr Menschen Platz finden. Auch ein großer Bildschirm für Videokonferenzen ist bestellt. Wie sich die 45-Jährige im bevorstehenden Wahlkampf von den Grünen absetzen will, was sie zur CDU, was sie Ministerpräsident Daniel Günther rät und welche privaten Umzugspläne sie hat, erzählt sie im Interview mit unserer Zeitung.

Frau Midyatli, laut Umfragen könnte die CDU nach der nächsten Landtagswahl ihre Macht an die Grünen verlieren. Stünde die SPD als Juniorpartnerin zur Verfügung?

: Es ist kein Geheimnis, dass wir uns Politik und Gesellschaft am besten an der Seite der Grünen vorstellen können. Aber wir streben wieder die Führung an.

Ihr Vorgänger Ralf Stegner hat eine Juniorpartnerschaft nicht ausgeschlossen.

Die Entscheidung trifft dann nicht Ralf Stegner, sondern ich mit meinem Landesvorstand.

Und wenn Daniel Günther von der CDU Ihnen eine Koalition anbieten sollte?

Ich bin keine Freundin einer Großen Koalition und habe das auch in Berlin nicht unterstützt. Die CDU ist in diesem Land nicht bereit, die Herausforderungen der nächsten fünf, zehn Jahre anzunehmen, im Gegenteil: Die CDU bremst und will keine Veränderungen. Es kommt aber ein Jahrzehnt der Veränderungen auf uns zu – ob wir wollen oder nicht.

Sie wollen sich nach der Sommerpause zur Spitzenkandidatur äußern. Käme außer Ihnen noch jemand anderes in Frage?

Es wird mit mir keine One-Man-Show geben. Ich habe kein Problem damit, wenn andere Personen links und rechts von mir leuchten. Ich habe als Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht, bleibe aber dabei: Ich werde nach der Sommerpause einen Vorschlag machen , mit dem wir anstreben, die Wahl zu gewinnen.

Thomas Losse-Müller, Ex-Staatskanzleichef unter Torsten Albig (SPD), ist immer öfter an Ihrer Seite zu sehen. Wäre er ein potenzieller Spitzenkandidat?

Als eine meiner ersten Amtshandlungen als neue Landesvorsitzende habe ich vor zwei Jahren die Denkfabrik gegründet und viele kluge Köpfe in dieses Gremium geholt. Dazu gehören der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich und auch Thomas Losse-Müller. Jetzt habe ich ihn gemeinsam mit dem Landesvorstand gebeten, den Prozess für das Wahlprogramm fachlich zu bündeln. Er ist einer der klügsten Köpfe bei uns in Schleswig-Holstein.

Die SPD unterscheidet sich kaum von den Grünen. Warum sollten die Menschen trotzdem SPD wählen?

In den Zielen haben wir zu den Grünen schon immer eine starke Nähe gehabt, auch was die Zukunftsthemen angeht: Wir wollen klimaneutral arbeiten, wirtschaften und leben. Aber im Gegensatz zu den Grünen haben wir einen konkreten Plan, um die Energiewende für die Menschen bezahlbar zu machen. Es reicht nicht, über das E-Auto zu sprechen, man muss es sich auch leisten können. Wandel braucht Sicherheit. Bei der Benzindebatte haben wir gerade erlebt, wie schnell die Stimmung kippen kann. Auch beim bezahlbaren Wohnen, das durch steigende Energiekosten bedroht ist, nehmen wir die gesamte Gesellschaft in den Blick. Aufgabe der Sozialdemokratie ist es eben auch, die Arbeitsplätze auf der Werft zu erhalten und sich mit den Karstadt-Verkäuferinnen zu solidarisieren. In dieser Rolle sehe ich die Grünen nicht.

Zur Landtagswahl 2017 war Bildung ein entscheidendes Thema. Welches wird es 2022 sein?

Bildung bleibt eines der starken Themen. Es wird mit uns keine Systemdebatte über die Schulen mehr geben. Aber Corona hat gezeigt, dass unsere Schulen nicht so ausgestattet sind, wie es nötig wäre. Über 60 Prozent der Eltern haben das Gefühl, dass ihre Kinder nicht auf die Jobs der Zukunft vorbereitet werden. Nach der Pandemie dürfen die digitalen Endgeräte nicht wieder im Schrank verschwinden. Das wäre eine Katastrophe. Wir brauchen vernünftiges WLAN an den Schulen, nicht nur im Computer-Unterricht. Die Technik ist kein Fluch, im Gegenteil. Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass überall an allen Schulen die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben. Aktuell hängt das daran, wie viel Geld die Städte oder Gemeinden als Schulträger aufbringen können.

Sie wollen zur Landtagswahl im Mai 2022 im Heide-Simonis-Wahlkreis auf dem Kieler Ostufer antreten. Wer kam auf die Idee?

Ich. Der Wahlkreis ist freigeworden, weil Bernd Heinemann nicht wieder antritt. Ich bin auf dem Ostufer sehr geerdet worden und habe gelernt, was es bedeutet, Haltung zu bewahren, auch wenn andere Druck ausüben. Viel von meinem Leben findet immer noch auf dem Ostufer statt, da sind meine Eltern, meine Geschwister und meine Freunde.

Sie selbst leben mit Ihrer Familie doch in Gettorf.

Wir sind dort wundervoll aufgenommen worden und haben eine Mietwohnung mit Garten. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Gettorf. Mein persönlicher Anspruch ist es aber, als örtliche Abgeordnete im Wahlkreis zu wohnen. Wenn ich aufgestellt werden sollte, werden wir im nächsten Sommer nach Kiel ziehen. Mein jüngerer Sohn geht noch in Gettorf zur Schule, der ältere bereits in Kiel. Es ist immer besser, zum Schuljahreswechsel umzuziehen. Nur ist es nicht so einfach, Wohnraum auf dem Ostufer zu finden.

Hätte die Kieler SPD in Kiel-Ost die Nominierung nicht lieber unter sich ausgemacht?

Es gibt einen Mitbewerber. Mitbewerber sind gut für den innerparteilichen Demokratieprozess. Entschieden wird am 1. August.

Was passiert, wenn Sie unterliegen?

Dann werde ich nicht für den Landtag kandidieren. Ich bin überzeugt: In einer Demokratie braucht man in einer Spitzenfunktion auch das Vertrauen vor Ort. Es ist ein Angebot an die Kieler SPD. Meine Gründe, warum ich gern auf dem Ostufer kandidieren würde, liegen auf dem Tisch. Vom Kieler Ostufer soll ein Signal ausgehen, dass wir aus unseren Hochburgen heraus die Stärke entwickeln, um die Wahl zu gewinnen.

Dass eine solche Nominierung schiefgehen kann, erlebt man gerade in Neumünster. Bildungsministerin Karin Prien hat ihren Parteifreunden angeboten, für die CDU im Wahlkreis Neumünster zu kandidieren. Sie bekommt aber Gegenwind.

Da liegt es am Landesvorsitzenden. Es ist Daniel Günthers Schuld, dass es schief geht.

Wie hätte er anders agieren müssen?

Ich will ihm keine Tipps geben, aber es hat etwas mit Kommunikation zu tun und wie viel Druck da ausgeübt worden ist. Anscheinend ist die Kreis-CDU in Neumünster total unzufrieden. Günther muss sich fragen, wo seine Fehler liegen. Anscheinend hat er ja etwas falsch gemacht, weil jetzt alles auseinanderfliegt.

Ihre Eltern sind aus der Türkei eingewandert, Sie selbst sind gebürtige Kielerin. Inwiefern spielt für Ihre Politik Migrationsgeschichte eine Rolle?

Die Erfahrungen haben mich geprägt. Man lernt sehr früh, sich an Diskussionen zu beteiligen. Auch ich habe Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen gemacht.

Sie sollten zuerst auf die Sonderschule gehen.

Ja. Mich hat das stärker gemacht.

Es hätte Ihnen auch den Boden unter den Füßen wegziehen können.

Ich hatte das Glück, dass mein Vater gecheckt hat, dass Eltern ein Mitspracherecht haben. Er hat sich geweigert, gegen den Widerstand des ganzen Kollegiums. Als letzten Kompromiss hat sich mein Vater auf die Realschule eingelassen. Eigentlich wollte er, dass ich aufs Gymnasium komme.

Sie haben Mittlere Reife gemacht?

Es war einer der besten Abschlüsse. Am liebsten wäre ich damit zurück zu meiner Grundschule gegangen und hätte ihnen den auf den Tisch geknallt.

Ist dieser Triumph für Sie heute noch ein Antrieb?

Es waren immer auch Lehrkräfte da, die mich mitgezogen haben.

Die Bremser waren aber auch da.

Das ist immer so im Leben! Wichtig ist, und das hat mich zur Sozialdemokratie gebracht: Es geht um das Recht, ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen. Ich habe immer Dinge in Frage gestellt. Mädchen klettern nicht auf den Baum? Dann war ich die erste, die auf dem Baum war. Da hat mich auch meine Mutter geprägt.

Hat sich die Einstellung der deutschen Gesellschaft gegenüber Menschen mit ausländischem Namen oder anderer Hautfarbe geändert?

Wir sind schon weit gekommen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht durch Angstmacherei der Rechtspopulisten Vieles wieder kaputt gemacht wird. Es geht nicht um Vielfalt, sondern um ein gleichberechtigtes Leben: Es geht genauso um Menschen mit Behinderung, um Diversität, um Frauen, um Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Das alles ist immer wieder dasselbe Thema: Es geht um den Wandel in der Gesellschaft. Ich bin froh, dass ich dazu meinen Beitrag leisten kann.

Ist Schleswig-Holstein bereit für eine Regierungschefin mit türkischem Namen?

Das müssen Sie die Wählerinnen und Wähler fragen. Ich weiß, dass ich für Viele ein Vorbild sein kann.