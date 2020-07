Die Nord-SPD verlangt einen Finanzierungszuschlag für Krankenhäuser. Mit einem Plus von vielleicht zehn Prozent könnten Kliniken in normalen Zeiten Aus- und Weiterbildung bezahlen und in besonderen Situationen wie der Corona-Pandemie die zusätzlichen Aufwendungen, sagte Ralf Stegner am Dienstag.