Kiel

Die SPD möchte im Fall eines Siegs bei der Landtagswahl beim Wohnungsbau klotzen. „Wir wollen binnen zehn Jahren 100 000 neue Wohnungen in Schleswig-Holstein schaffen“, berichtet der designierte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. 30 Prozent der Neubauten sollten Sozialwohnungen sein. Die SPD will zudem die Mietpreisbremse wieder einführen und beim Erstkauf von Immobilien die Grunderwerbsteuer reduzieren.

Neue Stadt im Umland Hamburgs?

„Wir wollen dafür sorgen, dass Wohnen für die Menschen wieder bezahlbar wird“, betont Losse-Müller. Dafür müssten in den nächsten zehn Jahren jeweils 10 000 Wohnungen gebaut werden. Rund 40 Prozent davon könnten in den Städten auf vorhandenen Flächen entstehen. Für den Rest würden neue Flächen benötigt. „Wir brauchen in größeren Kommunen neue Stadtteile oder vielleicht sogar eine neue Stadt etwa auf den Achsen von Hamburg nach Lübeck oder nach Neumünster.“ Das große Bauprogramm sei nur möglich, wenn der Wohnungsbau in der Flächenkonkurrenz Vorrang habe vor anderen Nutzungen wie etwa der Photovoltaik oder neuen Deponien.

„Außerdem brauchen wir eine Planungsgesellschaft des Landes, die den Kommunen bei der Suche und Entwicklung von Bauland zur Seite steht.“ Eine derartige Landesentwicklungsgesellschaft will Losse-Müller gründen und sie mit einem dreistelligen Millionenbetrag ausstatten.

Auf dem Wunschzettel der SPD steht eine weitere große Neugründung, eine Infrastrukturgesellschaft. Sie soll in Schleswig-Holstein nach dem Vorbild Dänemarks ein Wärmenetz installieren und Haushalte so mittelfristig klimafreundlich und preiswert mit Energie versorgen. „Das wird die Nebenkosten senken“, prophezeit Losse-Müller.

Geringere Steuer für ersten Hauskauf

Im Wohnungsteil des SPD-Wahlprogramms, das im Februar in Neumünster beschlossen werden soll, finden sich auch einige alte Bausteine. So wollen die Genossen die von der Jamaika-Koalition abgeschaffte Mietpreisbremse wieder einführen, um einen weiteren rasanten Anstieg der Mieten gerade in Brennpunkten wie Kiel, Lübeck und dem Umland Hamburgs zu verhindern. Geplant ist auch eine Senkung der Grunderwerbsteuer beim Erstkauf einer Immobilie. Losse-Müller: „Wir wollen die Landessteuer von 6,5 auf 3,5 Prozent des Kaufpreises reduzieren.“

Von Ulf Christen