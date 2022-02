Brunsbüttel

Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel hat ein besonders gutes Näschen. Allein bei fünf Frachtern entdeckten die Beamten, dass die Besatzungen die Toilettenabwässer illegal im Meer verklappt hatten. Allein fünf Fälle gab es seit Oktober.

„In einem Fall fehlten an Bord 8000 Liter“, sagt Polizeihauptkommissar Henning Hasch vom Fachdienst der Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel. Grundlage ist die sogenannte Marpol-Liste der Weltschifffahrtsorganisation IMO. Marpol ist die Abkürzung für „marine polution“, also Meeresverschmutzung.

Marpol-Verordnung benennt in sechs Abteilungen die Umweltgefahr

Die sechs Abteilungen der Marpol-Verordnung decken so ziemlich alles ab, was von einem Schiff als Verschmutzung der Umwelt gefährlich werden könnte. Vom Altöl über Abgaswolken und Ballastwasser bis hin zur Toilette und dem Hausmüll.

Die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel haben seit dem 1. Oktober bei 18 Kontrollen auf Seeschiffen in der Schleuse oder in den Häfen in Brunsbüttel 19 Verstöße entdeckt. So viel wie sonst in einem ganzen Jahr.

„Es könnte damit zusammenhängen, dass an Bord durch die Belastungen der Pandemie das Thema Marpol etwas nachlässiger behandelt wird. Deshalb sind die Kontrollen jetzt umso wichtiger“, sagt Hasch.

Bei dem in Panama registrierten Frachter „Atlantic Island“ wurde es besonders teuer. Die Beamten entdeckten, dass 8200 Liter ungereinigtes Toilettenabwasser vor dem Anlauf in Brunsbüttel entsorgt worden waren.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) ordnete die Einziehung von 12740 Euro vom Kapitän und 11140 US-Dollar vom Leitenden Ingenieur an. Die Höhe der Sicherheitsleistung und die Währung richten sich jeweils nach der Nationalität und dem Einkommen der verantwortlichen Besatzungsmitglieder.

Die illegale Entsorgung unbehandelter Toilettenabwässer ist der Spitzenreiter unter den Verstößen. Fünf Mal brachten die Wasserschützer dies zur Anzeige.

Der Frachter „Seren“ wurde sogar mehrere Tage in Brunsbüttel festgesetzt, bis die Technik der Abwasseranlage wieder funktionierte. Bei diesem Schiff gab es außerdem einen Fehler bei der Umstellung aus schwefelarmen Kraftstoff.

Bei dem Frachter „Mother M.“ ermittelten die Beamten die Einleitung von 200 Litern ungereinigtem Toilettenwasser im deutschen Küstenmeer. Hier musste der verantwortliche Ingenieur 1150 US-Dollar als Sicherheitsleistung hinterlegen.

Aber auch in anderen Bereichen wurden Verstöße entdeckt. In vier Fällen war die Ballastbehandlungsanlage defekt. Sie soll verhindern, dass mit dem Ballastwasser fremde Tierarten aus weit entfernten Seegebieten in Nord- und Ostsee eingeschleppt werden.

Kontrollen in Brunsbüttel und Kiel durch die Wasserschutzpolizei

Verstöße gegen Marpol-Auflagen deckten auch die Beamten der Wasserschutzpolizei in Kiel auf. Jedoch, anders als in Brunsbüttel, nicht in so großer Zahl. Seit August wurden in Kiel zwei Fälle benannt, in denen Schiffe illegal Toilettenabwasser verklappt hatten.

Der Grund für die geringeren Verstöße bei Seeschiffen in Kiel ist die hohe Zahl der Fähr- und Kreuzfahrtschiffe im Hafen der Landeshauptstadt. Diese Schiffe halten sich meist penibel an die Vorgaben. In Kiel gibt es auch die Möglichkeit zur stationären Entsorgung am Liegeplatz. In Brunsbüttel muss dagegen extra ein Dienstleister angefordert werden.

Alle Fälle werden der Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr) sowie dem BSH gemeldet. Das BSH wertet die Zahlen aus. Allerdings liegen sie für 2021 noch nicht vor. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden jedoch in deutschen Häfen insgesamt 117 Verstöße registriert und elf Fälle zur Anzeige gebracht. Damit signalisieren die fünf Anzeigen in Brunsbüttel einen deutlichen Anstieg.

In den Vorjahren schwankten die Anzeigen in den deutschen Seehäfen zwischen 18 und 21 pro Jahr. Bei der Wasserschutzpolizei hofft man nun, dass sich die Lage wieder entspannt.

„Wenn sich wieder herumspricht, dass hier kontrolliert wird, wird es bestimmt wieder besser“, so Polizeihauptkommissar Hasch. Die Beamten in Brunsbüttel und Kiel sind weiter aktiv und wollen die Kontrolldichte weiter hochhalten.