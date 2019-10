Norderstapel

Tatort: Tannenbaum-Plantage in der Hauptstraße in Norderstapel. In der Nacht auf Sonnabend haben Unbekannte ca. 3000 Zöglinge beschädigt. Die Baumkronen der Bäumchen wurden gekappt. Die Bäume, die einsehbar von Straße und Nachbargrundstücken stehen, blieben unversehrt, sodass der Schaden nicht sofort auffiel. Es wird davon ausgegangen, dass die Weihnachtsbäume in der Nacht beschädigt wurden.

Die Polizeistation Kropp hofft auf Zeugen. Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Plantage beobachtet? Wer hat sonstige Auffälligkeiten in der Tatnacht beim Tatort oder in der Nähe des Tatortes beobachtet?

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 04624-4506680 mit der Polizeistation Kropp in Verbindung setzen.