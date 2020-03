Norderstedt

Drei Männer hatten es am Sonnabend gegen 13.30 Uhr auf Tabakwaren eines Supermarktes in der Quickborner Straße in Norderstedt abgesehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lenkte einer die Kassiererin ab, während die anderen zwei Männer sich mehrere Zigarettenschachteln unter ihre Westen geschoben haben sollen. Durch den Vorfall entstand dem Supermarkt ein Schaden in Höhe 119 Euro.

Als der Diebstahl aufflog, haben sich die drei Männer gewehrt und stießen die Mitarbeiter von sich. Es kam zum Fluchtversuch.

Gegen die beiden gestellten Rendsburger im Alter von 34 Jahren ermittelt die Polizei Norderstedt nunmehr wegen eines Räuberischen Diebstahls. Zudem versuchen die Beamten die dritte Person zu ermitteln.

