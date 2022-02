Nordkirche: Keine Mehrheit für neues Geschlechter-Gesetz

Travemünde

Das Vorhaben der evangelischen Nordkirche, bei ihren Gesetzen und Verordnungen künftig alle Geschlechter zu berücksichtigen, ist vorerst gescheitert. Eine entsprechende Verfassungsänderung fand in der digitalen Landessynode (Kirchenparlament) am Sonnabend in Lübeck-Travemünde nicht die erforderliche Mehrheit. Für die notwendige Mehrheit von 104 Stimmen fehlten drei. Von den 156 Synodalen beteiligten sich allerdings nur 127 an der Abstimmung.

Neben Männern und Frauen gebe es auch Diverse, Zweigeschlechtliche und Menschen mit fließenden Geschlechteridentitäten, heißt es in dem Gesetzesvorschlag. Wenn in den Gesetzestexten bislang von „Männern und Frauen“ die Rede ist, sollte es künftig „Menschen jeden Geschlechts“ heißen. Auch sollten in kirchlichen Gremien künftig alle Geschlechter angemessen vertreten sein.

Geschlechter-Gesetz kontrovers diskutiert

Zuvor war das Geschlechter-Gesetz kontrovers diskutiert worden. Der Greifswalder Bischof Tilman kritisierte den „Abschied von der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen“. Laut Schöpfungsgeschichte seien die Menschen von Gott als Mann und Frau geschaffen. „Eine dritte geschlechtliche Option ist der Bibel fremd.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach den Worten von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt kennt auch die Bibel mehr als zwei Geschlechter. So werde im Neuen Testament auch von Eunuchen und „Verschnittene von Geburt an“ gesprochen.

Von ln/epd