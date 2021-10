Kiel

Bei den Verhandlungen über eine Ampelkoalition für Deutschland sitzen mehr als ein Dutzend Spitzenpolitiker aus Schleswig-Holstein mit am Tisch. Nach Informationen unserer Zeitung schicken allein die Nord-Grünen zehn Politiker nach Berlin. Die SPD ist mit einem Quartett vertreten. Die FDP lässt bisher offen, wer neben dem gesetzten Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki die Zukunft Deutschlands mitverhandelt.

Die Nord-Grünen sind derweil begeistert darüber, dass sie neben Robert Habeck (Hauptverhandlungsrunde) gleich neun Nordlichter in den insgesamt 22 Fach-Arbeitsgruppen unterbringen konnten. Mit zum Tross gehören Finanzministerin Monika Heinold (AG Finanzen und Haushalt), ihr Staatssekretär Udo Philipp (Sozialstaat, Grundsicherung, Rente) sowie Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Digitale Innovationen und Infrastruktur) und dessen Staatssekretär Tobias Goldschmidt (Klima, Energie, Transformation).

Zur Grünen-Gruppe gehört auch Anke Erdmann (Bildung). Die frühere Umwelt-Staatsekretärin hatte sich aus gesundheitlichen Gründen eigentlich aus der Politik zurückgezogen. Ebenfalls in der AG Bildung sitzt der Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter. Seine Kollegin Aminata Touré (Gleichstellung, Vielfalt) ist ebenso dabei wie die beiden Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg (Flucht, Migration, Integration) und Konstantin von Notz (Innere Sicherheit, Bürgerrechte).

Deutlich kleiner ist die SPD-Gruppe. Parteichefin Serpil Midyatli und der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix verhandeln in der AG Kinder, Familie und Jugend. Der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, kümmert sich um die Themen Innovation, Wissenschaft und Forschung, die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt zusammen mit dem Grünen Goldschmidt um die Energiewende. Der frühere SPD-Chef Ralf Stegner steht bisher nicht auf der Ampelliste.

Im Landeshaus wird erwartet, dass auch die Nord-FDP in Berlin kräftig mitmischt. Zum einen haben die Liberalen weniger Regierungsvertreter in den Ländern als die Grünen und zum anderen mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Sozialminister Heiner Garg ausgewiesene Fachleute in den eigenen Reihen. Klarheit dürfte es schon am Donnerstag geben. Dann sollen die AGs erstmals tagen, die Verhandlungen beginnen.

Von Ulf Christen