Norderney/Scharbeutz

Es sind Sommerferien in gleich mehreren Bundesländern, dazu blauer Himmel und Temperaturen um die 28 Grad. Am Sonnabend war das in Schleswig-Holstein direkt zu spüren. Alle wollten einen Platz an der Ostsee zum Abkühlen ergattern. Das Ostseebad Scharbeutz ( Kreis Ostholstein) zog Konsequenzen. In den frühen Vormittagsstunden war der Ansturm bereits zu groß. Um 11 Uhr riss Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) die Reißleine: Scharbeutz wurde dicht gemacht. Erst nach einem Regenschauer ab 16.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Norderney ordnete indes per Allgemeinverfügung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in mehreren besonders hoch frequentierten Straßen in der Stadt Norderney an, die zunächst bis zum 19. Juli gelten soll. Betroffen seien die Strandstraße, die Poststraße, die Friedrichstraße zwischen Heinrich- und Bismarckstraße sowie die Schmiedestraße, hieß es in einer Mitteilung.

Vier Straßen von der Maskenpflicht auf Norderney betroffen

Allein bei einer Norderney-Tagesgästezahl von etwa 4500 werde die eigentliche Einwohnerzahl von rund 6000 bereits nahezu erreicht, hieß es in einer Mitteilung. Hinzu komme die Zahl der Übernachtungsgäste mit 25.000 Personen pro Nacht.

Von RND/kh/dpa