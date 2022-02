Cuxhaven

Der große Containerfrachter „Mumbai Maersk“ schwimmt wieder. Das Schiff wurde in der Nacht zum Freitag gleich im zweiten Versuch von einer Sandbank in der Wesermündung gezogen.

Unmittelbar vor dem Nachthochwasser starteten die Bergungsmannschaften gegen 1 Uhr mit dem ersten Versuch. Der Schlepper „Sovereign“ und das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ sowie sechs kleinere Assistenzschlepper zogen das Schiff von der Sandbank.

Zur Sicherheit war noch der großen Schlepper „Manta“ aus Rotterdam hinzugekommen. Die „Manta“ blieb in Bereitschaft neben dem Havaristen. Vor dem Start der Bergung hatte sich der Leiter des Havariekommandos, obby Renner, sehr zuversichtlich gezeigt, dass es gelingen wird.

Umfangreiche Vorbereitung zur Freischleppung

„Die Vorbereitungen war sehr umfangreich. Wir haben durch ein Peilschiff sehr viele Daten erhalten“, sagte Renner vor der Bergung.

Den Auftrag zur Bergung hatte die Reederei Maersk an das niederländischen Spezialunternehmen Smit Salvage vergeben. Die Niederländer haben schon mehrere Bergungen in der deutschen Bucht erfolgreich bewältigt.

An der „Mumbai Maersk“ wurden nach der Bergung zunächst keine Schäden entdeckt. Zur Untersuchung steuerte der Schleppverband zunächst tieferes Wasser in der Deutschen Bucht an. Nach der Überprüfung des Rumpfes soll nun im Laufe des Tages Kurs auf Bremerhaven genommen werden, wo das Schiff planmäßig eigentlich bereits in der Nacht zum Donnerstag erwartet wurde.

Rumpf wird in Bremerhaven untersucht

Das Einlaufen soll laut Havariekommando zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Möglicherweise wird dafür das Mittagshochwasser genutzt. In Bremerhaven muss jetzt durch Taucher der Rumpf untersucht werden. Zusätzlich wird die Klassifikationsgesellschaft des Schiffes eine Überprüfung der Technik auf der „Mumbai Maersk“ vornehmen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ermittlungen zur Ursache der Havarie hat die Wasserschutzpolizei des Landes Niedersachsen übernommen. Zusätzlich wurde die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg eingeschaltet.

Die Position der Havarie ist im Bereich der schwimmenden Lotsenstationsschiffe für die Ansteuerung von Weser und Jade. In der Ansteuerung hatte der große Frachter aus ungeklärter Ursache einen Kreis gefahren und war dabei außerhalb des für seinen Tiefgang vorgesehenen Fahrwassers auf eine Untiefe gefahren.