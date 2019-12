Darum ist die Northcon immer noch voll im Trend

Neumünster

Es herrscht Hektik vor dem Haupteingang der Holstenhallen. Menschen laufen in der Dunkelheit zwischen Parkplatz und Halle hin und her, bringen Isomatten, Bierkästen, Kartons mit Chips und rollende Schreibtischstühle hinein. Sie alle zieht es zuvorderst in Halle 1, wo sie in einem Meer aus Tischen ihre Hochleistungscomputer aufbauen. Am Donnerstag ist in Neumünster wieder die Northcon gestartet, die trotz Internet und dem Abgesang auf öffentliche LAN-Partys eine Institution in der Computerspiel-Szene geblieben ist.

1348 Gamer messen sich auf der Northcon

Die Northcon ist eines der größten Gamer-Treffen in Deutschland. In diesem Jahr haben sich für die Veranstaltung 1348 Spieler angemeldet. Noch bis Sonntag messen sich die Teilnehmer an ihren Computern in Sport-, Renn-, Strategie oder aber auch Kriegsspielen, sogenannten Ego-Shootern.

Kaum Schlaf auf der Northcon

Mario Müller-Westensee fährt seit 2004 nach Neumünster. „Hier bin ich nochmal 25“, sagt der 47-Jährige. So wie Metal-Fans auf Wacken oder VW-Liebhaber auf das Käfertreffen könne er nicht ein Jahr auf die Northcon verzichten. „Sicher habe ich Sonntagabend auch keine Lust mehr, aber das ziehe ich durch. Und wenn das hier eine ganze Woche gehen würde, dann wäre ich auch dabei.“ Das „Durchziehen“ ist für viele Ehrensache. Obwohl die komplette Halle 3 mit ihrem kleinen Foyer als Schlafbereich vorgesehen ist, sind sich die meisten bewusst, dass an diesem Wochenende die Nächte kurz werden.

Gamer organisieren sich in Clans

In einer Ecke der Halle 1 spannt sich derweil ein großes Zelt aus Tarnnetzen über eine Tischgruppe. 16 Kameraden der Bundeswehr haben sich darunter mit ihren PCs breit gemacht. Sie alle waren mal im gleichen Bataillon stationiert. Viele Spieler nehmen in Gruppen, sogenannten Clans, an der Northcon teil. „Einige sehe ich nur noch einmal im Jahr – und zwar hier“, sagt Timo Bienwald. Der 28-jährige Rendsburger ist immer wieder von der Atmosphäre in der Halle begeistert. „So ein Feeling hat man zu Hause im Keller nicht.“ Verändert habe sich der Charakter der Veranstaltung über die Jahre kaum. „Mir gefiel es aber noch besser, als hier zusätzlich Profispiele ausgetragen wurden.“

Professionelle E-Sport-Szene ist auf der Northcon nicht mehr zu Hause

Auf der Northcon ticken die Uhren aber anders. Die professionelle E-Sport-Szene, die in den vergangenen Jahren in Deutschland stark gewachsen ist, findet hier keinen Platz mehr. 2013 belief sich das Preisgeld für das Starcraft-2-Turnier noch auf 25000 Dollar, gesponsert vom Hardware-Hersteller Asus. Die E-Sport-Profis treibt es heute nicht mehr auf die Northcon, „weil auch Sponsoren nicht mehr unbedingt nach Neumünster kommen“, sagt Norbert Schramm aus dem Organisationsteam. Vielen Spielern geht es stattdessen um Spaß und den persönlichen Austausch.

Teilnehmer der Northcon kommen aus ganz Deutschland

„Ich kenne Leute, die hier Donnerstag ihren Rechner hochfahren und dann nur an der Bar oder bei den Veranstaltungen im Foyer zu finden sind“, sagt Tomislav Novosel, für den die Northcon „wie ein zweites Zuhause ist“. Der 33-Jährige ist aus Rheinland-Pfalz in den Norden gereist, war dafür zehn Stunden auf der Autobahn unterwegs. „Die Masse an Bekloppten, die dasselbe Hobby haben, macht für mich hier die Faszination aus.“

Organisatoren der Northcon mit Auftakt zufrieden

Mit dem Auftakt der Northcon sind die Organisatoren zufrieden. „Unsere technische Infrastruktur hat standgehalten. Das ist das wichtigste“, sagt Schramm. Deutlich über 1000 der insgesamt 1348 Besucher haben bereits am Donnerstag eingecheckt. Die Northcon ist in diesem Jahr ausverkauft. Schramm: „Vielleicht wachsen wir ja nächstes Jahr nochmal.“

Das ist die Northcon Die Northcon ist eine der größten LAN-Partys in Deutschland. LAN steht für Local Area Network. Die Spieler schließen ihre Rechner an einen Netzwerkverteiler an, der die Daten an einen zentralen Knotenpunkt leitet, sodass alle Spieler miteinander vernetzt sind. Heutzutage wird für die meisten Spiele zusätzlich ein Internetzugang benötigt. Dafür steht den Spielern eine 10 000 Megabit Glasfaserverbindung in der Halle zur Verfügung. 2002 feierte die Northcon Premiere. Anfang 2014 meldete der Veranstalter, die Innovalan, Insolvenz an. 2017 fand das Event nach dreijähriger Pause erstmals wieder statt, seitdem allerdings mit rund 1300 statt der ursprünglich 3000 Teilnehmern. Die Gamer können sich in Spielen wie Counterstrike, League of Legends, Call of Duty, Overwatch oder Fifa 20 messen.

