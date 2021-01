Kiel

Bedeutet das, dass die Masken nicht verwendet werden dürfen?

Der in der Politik verwendete Oberbegriff „medizinische Masken“ ist tatsächlich etwas verwirrend. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelten Partikel filtrierende Halbmasken – also FFP-Masken – nämlich als Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung ( PSA) im Rahmen des Arbeitsschutzes. Sie sind keine Medizinprodukte und müssen auch nicht als solche zugelassen sein. Das kommt daher, weil sie vor der Corona-Pandemie vor allem im Handwerk zum Schutz vor Staub oder giftigen Stoffen eingesetzt wurden. „Dennoch müssen sie klare Anforderungen von Gesetzen und technischen Normen einhalten“, so ein Sprecher des Instituts. „Dabei wird insbesondere die Filterleistung des Maskenmaterials anhand der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 mit Aerosolen getestet.“ FFP2-Masken müssen dafür mindestens 94 Prozent der Aerosole filtern. Es ist also unbedenklich, wenn auf der Verpackung „not for medical use“ oder ein vergleichbarer Hinweis steht. Solange die FFP2-Masken das vierstellige CE-Zeichen sowie den Hinweis auf die Norm haben, ist damit alles in Ordnung.

Anzeige

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.