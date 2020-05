Notbetreuung in Kitas geht zu Ende

Kiel

Wegen der vorerst erfolgreichen Eindämmung des Coronavirus können die Kitas in Schleswig-Holstein jetzt ihr Angebot von der Notbetreuung auf einen eingeschränkten Regelbetrieb ausweiten.

Die Auslastung der Kitas kann mit Beginn des Monats Juni von zuletzt etwa 30 Prozent auf rund 75 Prozent steigen. Das hatte die Landesregierung am 27. Mai beschlossen und bekanntgegeben.

Anzeige

Kritik von der Gewerkschaft

Nach Auffassung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) kommt die Öffnung der Kitas nach Pfingsten und eine Woche später der Grundschulen zu früh. Die Gesundheit des pädagogischen Personals und der Lehrkräfte sei gefährdet, schrieb die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU).

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch

GEW übt massive Kritik an Corona-Lockerungen an Kitas und Schulen

Infektionsmediziner aus Kiel: Schule ohne Abstandsregeln jetzt vertretbar

Von RND/dpa