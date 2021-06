Kiel

In der Schule solle alles Machbare unternommen werden, um sogenanntem Schulabsentismus entgegenzuwirken. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will ausdrücklich die Polizei einbeziehen.

„Wir haben es während der Corona-Pandemie auch mit einer neuen Form des Absentismus zu tun“, sagte Prien. Manche Schülerinnen und Schüler seien in einer Videokonferenz zwar körperlich anwesend, beteiligten sich aber nicht. „Es geht am Ende darum, wie ich Kinder und Jugendliche zu diesen neuen Unterrichtsformen motiviere.“

Zugleich bestätigte Prien: „Wenn es um Schulabsentismus geht, dann müssen viele an einen Tisch, und dazu gehören auch die Polizei und die Justiz.“ Vor allem aber seien die Träger der Jugendhilfe gefragt.

Von der Heide: Nicht selten steckt hinter Schwänzen Angst

Tobias von der Heide, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, wies darauf hin, dass Schulschwänzen meistens einen ernsten Hintergrund habe. Wenn dahinter zum Beispiel eine Phobie stecke oder die Angst vor Mitschülern, dann wäre die Polizei nicht die richtige Antwort.

Es gebe aber auch Fälle, in denen sich Schülerinnen und Schüler bewusst dem Unterricht entzögen oder die Initiative zum Schwänzen sogar von den Eltern ausgehe. „Selbstverständlich ist uns daran gelegen, die Schulpflicht durchzusetzen.

SPD kritisiert: Vorstoß kommt zur falschen Zeit

Dann kann die Unterstützung durch die Polizei durchaus das letzte Mittel sein.“ Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) übte Kritik. Die Landesregierung habe es in den vergangenen Pandemie-Monaten ohnehin an der nötigen Sensibilität im Umgang mit jungen Leuten vermissen lassen. „Wrong time! Was das Bildungsministerium geleistet hat, war langsamer, als die Polizei erlaubt.“

Grüne: Nicht mit Handschellen in die Schule

Eka von Kalben, Fraktionschefin der Grünen, beeilte sich, keinen allzu martialischen Eindruck zu hinterlassen. Jamaika gehe es mit dem Anliegen, das man 2017 bereits im Koalitionsvertrag vereinbart hatte, in erster Linie um den Hilfsaspekt.

„Während der Pandemie haben sich Jugendliche verstärkt aus ihrer Peergroup verabschiedet.“ Unbedingt sollten deshalb Schulsozialarbeiter oder -assistenten bei notorischen Schwänzern an der Haustür klingeln. „Aber mit Handschellen in die Schule? Das lehnen wir ab.“

Land will sich mit Zukunft von Schule befassen

Prien kündigte am Dienstag an, dass aus den Erfahrungen aus der Corona-Zeit Lehren gezogen werden. „Schule wird nicht mehr so sein, wie sie vor der Pandemie war.“ Um einen Dialog über die Zukunft von Schule zu starten, soll sich im Juli eine Sommeruniversität mit „Lehren und Lernen in Distanz und mit digitalen Medien“ befassen.

Zum Jahresende soll es einen digitalen Kongress zum Thema geben. Eltern sei zum Beispiel die Frage wichtig gewesen, ob es für Distanzlernen verbindliche Regeln und Standards gibt.

Um die Corona-Folgen aufzufangen, hat Prien für das kommende Schuljahr zusätzliches Personal an Schulen, Förder- und Ferienangebote versprochen.

Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist das noch zu schwammig. „Versprechungen und Ankündigungen helfen nicht, um planen zu können. Viele Verträge laufen jetzt aus“, so die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Um Personal einstellen zu können, bräuchten Schulen jetzt konkrete Hinweise, wie die Mittel verteilt werden.

Von Christian Hiersemenzel und Anne Holbach