"Uns eint, dass wir Schleswig-Holstein gut durch diese Krise führen wollen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU). Das Land könne nicht gegen die Folgen der Corona-Pandemie ansparen. Bis nach Mitternacht hatten die Politiker in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um ein Agreement für das milliardenschwere Paket zur Abfederung der Corona-Folgen gerungen.

Es sei ein wichtiges Zeichen an alle Schleswig-Holsteiner, dass trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die es zwischen Regierungsparteien und Opposition gebe, gemeinsam Verantwortung übernommen werde. Für den Beschluss des Notkredits ist eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag notwendig. Daher sind CDU, Grüne und FDP auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen.

Notkredit : Finanzministerin Monika Heinold haute auf den Tisch

Finanzminister Monika Heinold (Grüne) nannte die Verständigung auf das Paket einen "großen Kraftakt". Dem Vernehmen nach musste sie während den Verhandlungen kräftig auf den Tisch hauen, um die Beteiligten zur Raison zu bringen. "Wenn es darauf ankommt, stehen wir zusammen", sagte sie. Es sei gelungen, Umschichtungen im Impuls-Programm vorzunehmen, die für die Landesregierung verantwortbar seien. So war beispielsweise im Bereich Küstenschutz noch genug Spielraum, um Geld abzuziehen.

124 Millionen Euro mehr für Krankenhäuser

124 Millionen Euro will das Land zusätzlich in Krankenhäuser investieren. Geplant ist zudem ein Schulbau-Fonds, der mit 120 Millionen Euro ausgestattet wird. Zudem sollen je 15 Millionen Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau in den kommenden vier Jahren aufgewendet werden.

Für Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung und an den Hochschulen sind 25 Millionen Euro vorgesehen. Auch ein Puffer über 50 Millionen Euro für unvorhersehbare coronabedingte Mehrbedarfe wird angelegt sowie 100 Millionen Euro zur Sicherstellung von Impf- und Testkapazitäten eingeplant.

SPD und SSW zufrieden mit Ergebnis

Oppositionsführer Ralf Stegner ( SPD) sprach von einem "singulären Vorgang in der Nachkriegsgeschichte" und einem "sehr guten Ergebnis". Die SPD habe ihre Vorstellungen eingebracht, die das Leben der Schleswig-Holsteiner verbessern sollen. Als einen Erfolg hob er die zusätzlichen 60 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum hervor ebenso wie die eingeplanten zehn Millionen Euro für Kurzzeitpflegeplätze.

Lars Harms (SSW) betonte, dass es ihm besonders wichtig gewesen sei, dass bei den Minderheiten nicht gekürzt wurde. Er lobte, dass in Schleswig-Holstein anders als in anderen Bundesländern, wo sich Parteien vor Gericht wiederfänden oder Koalitionen bröselten, ein gemeinsamer Weg gefunden worden sei.

