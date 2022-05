Kiel

Der Ansturm von Flüchtlingen aus der Ukraine ist kleiner als gedacht. In Schleswig-Holstein werden jetzt die ersten Notunterkünfte, die im März eiligst geschaffen wurden, wieder abgebaut.

Die Landeshauptstadt teilte am Mittwoch mit, dass sie ihr Ankunftszentrum mit 100 Betten dichtmacht. Während in den ersten Wochen des Krieges noch täglich zwischen 50 und 80 Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiel angekommen seien und dort ihre erste Nacht verbrachten, waren es zuletzt weniger als 15 Menschen. „Wir können unsere erprobten Strukturen sofort wieder hochfahren, sollte der Flüchtlingsstrom wieder zunehmen“, sagt Stadtrat Gerwin Stöcken.

Landesunterkünfte ausreichend für Erstunterbringung

Mehr als 27 000 Menschen sind seit Ende Februar vor dem Krieg in der Ukraine nach Schleswig-Holstein geflohen. Das Land hat innerhalb kürzester Zeit die Zahl an Plätzen in den Landesunterkünften Bad Segeberg, Seeth, Boostedt, Neumünster, Rendsburg und Glückstadt von 2350 auf fast 6000 erhöht. Dadurch sei das Land in der Lage, die Erstunterbringung der Neuankömmlinge sicherzustellen, so Dirk Hundertmark, Sprecher des Innenministeriums. Die Kommunen müssten keine eigenen Notunterkünfte mehr vorhalten.

Mittlerweile sinkt aber der Bedarf. „Die Zahl der Ankommenden ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen“, so Hundertmark. Aktuell sind rund 2000 der 6000 Plätze in den Landesunterkünften belegt. Eine größere Rückkehrbewegung ist nicht zu beobachten. Es sind nur Einzelfälle von Menschen, die in ihre Heimat zurückreisen, bekannt.

Im Kreis Plön soll die Unterkunft in der Jugendherberge Schönberg kurzfristig schließen, sagt Kreissprecherin Nicole Heyck. Sie war für die Aufnahme von 350 Menschen ausgerichtet. Die höchste Auslastung lag Mitte April allerdings nur bei 60 belegten Plätzen. Die 47 Menschen, die aktuell noch in der Jugendherberge noch untergebracht sind, sollen nun schnell auf die Gemeinden verteilt werden. Die Hälfte soll in Lütjenburg in einem ehemaligen Altenheim unterkommen. Insgesamt sind im Kreis Plön mittlerweile 698 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert, gerechnet worden war mit 1200 Flüchtlingen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Neumünster wurden die Feldbetten in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld abgebaut. 43 Flüchtlinge sind in die Schnoor-Arena umgezogen, 207 Plätze wären noch frei. Im Kreis Segeberg werden ungenutzte Betten in den Gemeinschaftsunterkünften in Warder und Bad Segeberg ebenfalls weggeräumt.

Nur 2000 der 6000 Plätze in Landesunterkünften belegt

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat nicht auf solche Notunterkünfte gesetzt, sondern die Flüchtlinge gleich auf endgültige Unterbringungen verteilt. Laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Martin Kruse war der Kreis ursprünglich von 3200 Menschen ausgegangen, die ein Dach über dem Kopf brauchen würden. Angekommen sind bisher 1500, Platz für 400 mehr gäbe es. „Den brauchen wir auch, weil wir nicht wissen, wie sich der Krieg entwickelt“, so Kruse. „Wir mieten nichts Neues an, behalten aber die Kapazitäten, die wir haben.“

Von Anne Holbach und Hans-Jürgen Schekahn