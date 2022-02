Kiel

Den Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax wird es in Schleswig-Holstein vermutlich zunächst nicht für alle geben, sondern nur für das Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das wird laut Kieler Gesundheitsministerium derzeit zumindest geprüft. Fest steht bereits, dass das fünfte zugelassene Vakzin gegen das Coronavirus nur in den Impfstellen des Landes verfügbar sein wird.

Der Bund habe zugesichert, das unter dem Namen Nuvaxovid vertriebene Präparat in der übernächsten Woche nach Schleswig-Holstein zu senden, heißt es aus dem Ministerium. „Ob der Impfstoff am 21. Februar pünktlich ausgeliefert werden wird, ist noch ungeklärt“, so ein Sprecher. Deshalb steht auch nicht fest, wann die ersten Termine für Novavax-Impfungen buchbar sind. Zuletzt war von Ende des Monats die Rede.

60 000 Dosen Novavax für Schleswig-Holstein

Das Gesundheitsministerium rechnet mit 60 000 Dosen für Erst- und Zweitimpfungen, sodass zunächst 30 000 Schleswig-Holsteiner das Mittel bekommen können. Dafür ist jedoch wieder eine Priorisierung im Gespräch, und zwar „für diejenigen Gruppen, die voraussichtlich von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sein werden, und Personen, die aus medizinischen Gründen mit den bereits verfügbaren Impfstoffen nicht geimpft werden können“, so der Sprecher.

Die im Infektionsschutzgesetz verankerte Pflicht für Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen steht derzeit zwar in der Kritik, soll aber weiterhin ab 16. März greifen. Schleswig-Holstein ist nicht das einzige Bundesland, das Nuvaxovid zunächst für Betroffene bereitstellen will. Auch Sachsen-Anhalt verfolgt den Plan, ungeimpfte Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegewesen zu bevorzugen.

Wie groß der Novavax-Effekt auf die Impfquote in Schleswig-Holstein sein werde, „ist nicht seriös abzusehen“, so der Sprecher. „Wir gehen aber davon aus, dass viele Menschen, die bislang noch nicht geimpft sind, den Novavax-Impfstoff beziehen wollen.“ Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, hat keine großen Erwartungen. „Ein großer Schub ist nicht zu erwarten“, sagt er.

Impfstellen in Schleswig-Holstein nur zur Hälfte ausgelastet

Die Priorisierung hält er jedoch für richtig. „Die Liefermengen sind klein, deshalb ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wo der Impfstoff eingesetzt wird.“ Zudem sei das Coronavirus vor größeren Ausbrüchen in erster Linie über das Personal in die Heime getragen worden.

Insgesamt wächst die Impfquote in Schleswig-Holstein nur noch langsam – bei den Erstimpfungen liegt sie seit Wochen knapp unter 80 Prozent der Bevölkerung. Die Auslastung der 28 Impfstellen im Land hat sich zuletzt auf die Hälfte der Kapazität reduziert, bestätigt der Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Deshalb sei die personelle Besetzung bereits angepasst worden. „Auch die Öffnungszeiten der Impfstellen werden voraussichtlich im März reduziert. Es sind jedoch weiterhin ausreichend große Kapazitäten vorhanden.“

Auch in den Arztpraxen sei die Nachfrage inzwischen gering, bestätigt Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. „Unsere Klientel ist weitgehend geimpft.“ Nun gehe es vor allem noch um Auffrischungsimpfungen.