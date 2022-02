Novavax: Schleswig-Holstein erwartet 140.000 Dosen bis Mitte März

Der Proteinimpfstoff von Novavax gegen das Coronavirus wird zunächst in vier Tranchen nach Schleswig-Holstein geliefert, so das Kieler Gesundheitsministerium. Bis Mitte März sollen es insgesamt gut 140.000 Dosen sein. Das Mittel soll zunächst nur in Impfstellen und von mobilen Teams verabreicht werden.