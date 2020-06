Streit um mehr Platz für Schweine

Magdeburg

Über mehr Tierwohl für Sauen streitet am Freitag die Länderkammer. Es geht um eine Novelle der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Danach sollen die Tiere deutlich weniger Zeit in den sogenannten Kastenständen verbringen müssen. Auch ist mehr Platz in den Buchten vorgesehen, damit sich die Sauen ungehindert ausstrecken können. Während der Bauernverband Schleswig-Holstein enorme Belastungen auf die etwa 400 Sauenhalter im Norden zukommen sieht, verlangt der Tierschutzbund „sofortigen Vollzug“ und meint, das „Geschacher um den Kastenstand“ erinnere „an Strukturen der organisierten Wirtschaftskriminalität“.

Hintergrund der Reform sind Urteile des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg sowie des Bundesverwaltungsgerichts aus den Jahren 2015 und 2016. Auf der anderen Seite warnt der Präsident des Landesbauernverbandes, Werner Schwarz, die Tierhalter bräuchten Rechts- und Planungssicherheit für Investitionen. Es dürfe keinen unausgewogenen Kompromiss geben, der für viele, vor allem kleinere und mittlere Sauenhaltungsbetriebe im Bundesland das Aus bedeute. Schwarz verlangte „ausreichende Übergangsfristen“ für Umbauten in den Ställen.

Kieler Kompromissvorschlag

Nach dem Kompromissvorschlag des Kieler Landwirtschaftsministers Jan Philipp Albrecht (Grüne) soll es Übergangsfristen für den Umbau von acht, in Härtefällen zehn Jahren geben. Im Entwurf von Bundesministerin Julia Klöckner ( CDU) waren 15 beziehungsweise 17 Jahre vorgesehen.

Nach dem Kieler Vorschlag soll zudem sicher gestellt werden, dass die acht Jahre nicht ungenutzt verstreichen. So müssen alle Betriebe nach drei Jahren ein Umbaukonzept vorlegen oder erklären, dass sie innerhalb von zwei weiteren Jahre schließen werden. Betriebe, die umbauen wollen, müssen im Zeitraum von zwei Jahren nach Vorlage des Umbaukonzepts den Bauantrag stellen, der innerhalb der acht Jahren umgesetzt sein muss.

Ministerin Klöckner verwies darauf, dass Sauen nach der neuen Verordnung künftig deutlich kürzer im Kastenstand gehalten werden dürfen.