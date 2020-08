Schleswig/Kiel

"Ich freue mich, dass das Justizministerium keine Rechtsmittel eingelegt hat, denn das bedeutet, dass es das Urteil akzeptiert hat", teilte Marit Hansen am Dienstag mit. "Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe muss sich also nicht damit beschäftigen. Nach fast fünf Jahren ist mein Fall nun abgeschlossen."

Hansen hatte das Justizministerium als Dienstherrin der Staatsanwaltschaft Kiel auf eine finanzielle Entschädigung verklagt. Drei Jahre und acht Monate hatte ein Ermittlungsverfahren gegen sie gedauert, das im Dezember 2015 mit einer Durchsuchung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz seinen Anfang nahm.

Hansen sowie einem weiteren ULD-Mitarbeiter wurde vorgeworfen, bei der Abrechnung von Förderprojekten betrogen zu haben. Der Anfangsverdacht stützte sich auf die Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters, dem in der Probezeit gekündigt worden war. Im Juni 2019 war das Verfahren wegen geringer Schuld und mangelnden öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung eingestellt worden.

Urteil: Verfahren dauert unangemessen lange

Das OLG urteilte diesen Juni, dass das Verfahren "unangemessen lange gedauert" hat. Eine Kompensation in Form von Geld hielt es allerdings nicht für notwendig. Die Klägerin habe sich "nach den Umständen des Einzelfalles bereits hinreichend Gehör verschafft und somit persönliche Genugtuung erfahren". Das Justizministerium hatte damals angekündigt, Rechtsmittel zu prüfen.

Hansen wünscht sich, dass Verzögerungsrügen ernst genommen werden

Das Urteil habe über ihren persönlichen Einzelfall hinaus eine Bedeutung, so Hansen. Die Justiz könne aus dem Verfahren ein paar Lehren ziehen. "Ich wünsche mir für die Zukunft, dass jede Verzögerungsrüge ernst genommen und behandelt wird", sagte Hansen. Die Generalstaatsanwaltschaft und das Justizministerium

müssten sich ihrer Ansicht nach über jede Verzögerungsrüge unverzüglich berichten lassen und nachfassen, wenn notwendige Beschleunigungen ausblieben.

Zudem habe das Gericht eine Fehlerkultur bei der Staatsanwaltschaft angemahnt. So sei nicht erkennbar gewesen, dass sich die Behörde mit dem Gang der Ermittlungen auseinandergesetzt und hierbei auch eigene Fehler eingeräumt hätte, heißt es im Urteil. Das betreffe sicherlich nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Aufsicht durch die Generalstaatsanwaltschaft und das Justizministerium, so Hansen. "Eine Fehlerkultur kann man nicht anordnen, man muss sie sich über alle Ebenen hinweg erarbeiten. Aber wenn sie fehlt, kann auch nicht aus Fehlern gelernt werden."

