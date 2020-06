Datenschutz-Chefin verklagt das Land

Kiel

Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte gegen Hansen fast vier Jahre lang ermittelt und das Verfahren erst im Sommer 2019 eingestellt. Sie war auf die Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters einem Anfangsverdacht des Betrugs bei der Abrechnung von Förderprojekten nachgegangen.

Hansen und einer ihrer Mitarbeiter halten das für deutlich zu lang. "Beide fühlen sich durch die Dauer der Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft Kiel beeinträchtigt", sagte Gerichtssprecherin Frauke Holmer.

Ermittlungen hatten im Oktober 2015 begonnen

Dass der 17. Zivilsenat noch am Freitag eine Entscheidung verkündet, gilt als unwahrscheinlich. Hansen wirft der Staatsanwaltschaft Kiel vor, das im Oktober 2015 eingeleitete Verfahren verzögert und ihr sowie dem Datenschutzzentrum ULD insgesamt geschadet zu haben. Zudem seien die Ermittlungen „von Pleiten und Pannen“ geprägt gewesen.

Unter anderem seien Datenbestände mitgenommen worden, deren Beschlagnahme vom Durchsuchungsbeschluss nicht gedeckt gewesen sei. Auch habe der zuständige Staatsanwalt zwei Zeugen ohne Aussagegenehmigung vernommen. Schließlich sei eine wichtige, entlastende Information mehr als elf Monate nicht zu den Akten gelangt.

Amtsgericht Kiel billigte Hansen Entschädigung zu

Gestützt wird Hansens Position nicht nur durch eine Überprüfung der Abrechnungspraxis durch das Bundesforschungsministerium, sondern auch durch eine Entscheidung des Amtsgerichts Kiel, das der ULD-Chefin einen Entschädigungsanspruch zugebilligt hat. Doch das reicht Hansen (50) nicht.

Sie sieht durch die 44 Monate langen Ermittlungen ihren Ruf beschädigt und zum Teil auch die Arbeit des ULD beeinträchtigt. Mit ihrer Klage, die sich gegen das zuständige Justizministerium richtet, will die Diplom-Informatikerin vom Schleswiger Gericht feststellen lassen, dass die Dauer des Verfahrens unangemessen war und dies der Staatsanwaltschaft auch bewusst gewesen sei.

Verfahren ist auch politisch brisant

Die Angelegenheit hat politische Brisanz. Das ULD ist in Sachen Datenschutz Aufsichtsbehörde für Staatsanwaltschaft und Ministerien in Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft steht wegen ihrer Rolle rund um den Rücktritt von Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) und einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni in der Kritik.

Hansen soll die Umstände des Grote-Rücktritts datenschutzrechtlich durchleuchten. Dabei geht es auch um die Weitergabe sogenannter Bestra-Berichte und um eine mögliche Verletzung des Briefgeheimnisses: Das Innenministerium hatte rund 30 Briefe, die nach Grotes Ausscheiden im Minister-Büro aufgelaufen waren, lose in einem DIN-A4-Umschlag an dessen Privatadresse in Norderstedt geschickt – ausnahmslos geöffnet und aus den Briefumschlägen genommen.

Staatsanwaltschaft weist Vorwurf zurück

Die Staatsanwaltschaft hält Hansens Vorwürfe für unbegründet. Das Verfahren sei „stets angemessen gefördert“ worden, sagt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Die Dauer begründet er mit dem „besonderen Umfang“ durch die notwendige Vernehmung zahlreicher Zeugen und Sachverständiger, zeitintensiver Auswertetätigkeit bei der Polizei sowie „einer Schwierigkeit der Rechtslage“.