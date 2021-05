Schleswig

Seit 19. April dürfen Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie sich zweimal pro Woche auf Corona testen und negative Ergebnisse vorweisen können. Sieben Schülerinnen und Schüler aus Kiel und Kronshagen hatten dagegen aufbegehrt und zwei Eilanträge gestellt.

Die Testpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein ist nach Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig aber rechtmäßig. Das hat der für Infektionsschutz zuständige 3. Senat in der vergangenen Woche entschieden. "Der Senat wies die gegen den obligatorischen Coronavirus-Test vorgebrachten Argumente der Antragsteller zurück", so Sprecher Hendrik Jensen.

OVG: Zugangsbeschränkung erforderlich, um Schulschließungen zu vermeiden

Die Testpflicht ist aus Sicht des OVGs zulässig und verhältnismäßig. Sie diene "dem legitimen Zweck, Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen" und sei erforderlich, um Schulschließungen zu vermeiden.

Die geltend gemachten Interessen der Schülerinnen und Schüler seien zwar gewichtig, aber nicht so schwerwiegend, dass es unzumutbar erscheine, diese zurückzustellen.

Die Antigen-Schnelltests und ein PCR-Test im Anschluss zur Absicherung seien geeignet, um den Verdacht auf Infektionen zu klären, stellte das Gericht klar. Mit Blick auf die hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen und die Verbreitung der britischen Virusmutante sei der relativ geringe Eingriff durch die Tests in das Recht auf die körperliche Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte angemessen.

Zudem erlaube die Verordnung den Kindern und Jugendlichen auch, den Test im geschützten Raum zu Hause mit ihren Eltern durchzuführen.

Zeitliche Befristung ein Indiz für Angemessenheit der Maßnahme

Bislang gilt die Corona-Schulverordnung, die die Testpflicht beinhaltet, nur bis zum 9. Mai 2021. Auch der Umstand dieser zeitlichen Befristung führe dazu, dass das Gericht die Auflage als angemessen einstufte. Sie verdeutliche, dass das Land Schleswig-Holstein das Infektionsgeschehen beobachte und seine Maßnahmen daran anpasse.

Das OVG Schleswig bestätigte zudem erneut, die Rechtmäßigkeit der Regelungen zu Masken- und Abstandspflicht in Schule.

Die Beschlüsse sind unanfechtbar (Az. 3 MB 23/21 und 3 MB 25/21).