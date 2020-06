Mit Luftfiltern sollen die Stickstoffdioxidwerte in Kiel verbessert werden. Die Umwelthilfe hält das nicht für ausreichend und zieht vor Gericht. Das OVG Schleswig beriet am Mittwoch stundenlang. Am Abend zog sich der Senat zu Beratungen zurück. Das Urteil wird für die Nacht erwartet.