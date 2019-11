Obduktion: Mann durch zwei Kugeln getötet

Der 52-Jährige, der am Sonnabend nach einem Schusswechsel mit der Polizei in Lübeck leblos aufgefunden wurde, ist an zwei Schüssen in den Oberkörper gestorben. Das hat die Obduktion ergeben, teilte Staatsanwalt Christian Braunwarth in Lübeck mit. Vieles sei an dem Fall noch ungeklärt.