Kiel

Von wegen Erholung: Sobald die Sonne scheint, bricht an vielen Urlaubs-Hotspots das Stau- und Parkchaos aus. Mit einem auf zunächst drei Jahre angelegten Modellprojekt will das Land gegensteuern: Ab kommendem Jahr sollen Übernachtungsgäste kostenlos Busse und Bahn benutzen können. Der Haken: Profitieren werden im ersten Schritt nur Urlauber, die in einem von elf Orten mit Schwerpunkt Ostseeküste übernachten.

Auch Kiel ist beim Gratis-Fahren dabei

Nach Angaben des Verkehrsverbundes Nah.SH startet das Projekt „OstseeCard: unbeschwert unterwegs“ 2022 voraussichtlich in diesen Kommunen: Bad Malente, Bosau, Eutin, Kiel, Neustadt, Plön, Scharbeutz, Schönberg, Sierksdorf, Timmendorfer Strand und Travemünde. Dass es nicht mehr sind, liegt am Streit um Details – und am Geld. Denn natürlich klafft eine Lücke, wenn Urlauber gratis fahren.

Geschlossen werden soll die über einen Aufschlag von 47 Cent pro Nacht und Gast auf die örtlich erhobene Kurtaxe – aktuell liegt die zwischen zwei und drei Euro. Für 47 Cent zusätzlich können Gäste gratis den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr Schleswig-Holsteins nutzen – für lau aber auch einen Abstecher nach Hamburg machen, zumindest bis Altona, Dammtor und Hauptbahnhof.

Nicht-ÖPNV-Nutzer zahlen für Vielnutzer mit

Kiel als Stadt ohne Kurtaxe zahlt die Umlage aus dem Haushalt, knapp 150.000 Euro pro Jahr sind dafür eingeplant. Bei der Kalkulation, sagt NahSH-Sprecher Dennis Fiedel, handele es sich um ein Solidarmodell: „Die Nicht-ÖPNV-Nutzer zahlen für die Vielnutzer mit – wie beim Semesterticket.“ Als Nachweis dient eine auf Sicherheitspapier ausgedruckte Fahrkarte – die „Ostseecard“ allein reicht nicht für einen Gratis-Trip. Über diese Plastikkarte erheben insgesamt 18 Kommunen ihre Kurabgabe.

Lesen Sie auch Parkchaos im Ostseebad Strande: 2022 kommt das Parkleitsystem

„Für uns ist das Projekt deshalb so spannend, weil wir im Schulterschluss von Tourismus und Nahverkehr nachhaltige Mobilität deutlich erleichtern“, sagt Fiedel. Ziel sei es „dass Bahn und Bus auch für Touristinnen und Touristen ganz natürliche und gern genutzte Verkehrsmittel werden.“ Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) betont: „Schleswig-Holstein hat Interesse an einer landesweiten Lösung.“

Eckernförde bietet seit 2018 schon Gratis-Busverkehr

Ganz neu ist das „Unbeschwert-unterwegs-Prinzip“ nicht, mehrfach hatte es Anläufe gegeben, durch ein Gratismodell für Bus und Bahn die Umwelt sowie die Nerven von Urlaubern und Anwohnern zu schonen. Während etwa Versuche an der Westküste im Sande verliefen, setzt Eckernförde seit Anfang 2018 bereits auf Gratisverkehr in den Stadtbussen für „Ostseecard“-Besitzer. „Das Angebot wird gut angenommen und trägt inzwischen spürbar zur Entlastung der Verkehrssituation bei“, sagt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik GmbH. Um die Gratis-Beförderung finanziell stemmen zu können, hatte die Stadt ihre Kurabgabe bereits um 50 Cent angehoben. Beim jetzigen Modellprojekt werde Eckernförde daher zunächst nicht mitmachen: „Wir begrüßen dieses Vorhaben sehr, wollen aber noch abwarten, welche Erfahrungen die teilnehmenden Orte damit machen.“ Das heißt aber auch: Übernachtungsgäste in Eckernförde können nicht einfach kostenlos an die Westküste fahren.

Fährverkehr in Kiel und Lübeck ist ein Knackpunkt

Auffällig ist: Während die Beteiligung am Modellprojekt rund um die Lübecker Bucht sowie in den Kreisen Plön und Ostholstein sehr rege ist, flacht das Interesse Richtung Norden spürbar ab. Ein Grund: der zum Teil sehr lückenhafte ÖPNV auf dem Land. Wer mit Gratis-Fahrten lockt, muss schließlich auch ausreichend Fahrten anbieten – und das nicht nur zu Schulbuszeiten. So ist auch Fehmarn bislang nicht dabei.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Kommunen – wie auch Heikendorf und Laboe – haben nach Angaben Fiedels zwar grundsätzlich Interesse, zögen jedoch noch. Ein Knackpunkt ist die Einbindung des Fährverkehrs: Dessen Nutzung ist ausdrücklich nicht in das Gratisangebot miteinbezogen – was die Attraktivität des Projektes für diese Gemeinden massiv mindert.

Von Von Ulrich Metschies