Das Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn ist vielen Landespolitikern immer noch zu teuer. SPD, Grüne und SSW werben für ein Null-Euro-Ticket, also für einen zunächst auf drei Monate befristeten kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) lehnt das auch aus Kostengründen ab und bekommt dafür Rückendeckung von CDU und FDP.

„Ein Null-Euro-Ticket würde das Land mehrere Millionen Euro kosten, die es nicht hat“, sagte Buchholz. Hintergrund: Die Ampel-Koalition im Bund will den Ländern im Rahmen ihres Entlastungspakets zwar rund 2,5 Milliarden Euro für ein Neun-Euro-Ticket bereitstellen. Weitergehende Ermäßigungen müssten die Länder aber selbst zahlen.

Neun-Euro-Ticket kostet SH mehrere Millionen Euro pro Monat

Schon das Neun-Euro-Ticket ist ein teures Geschenk. In Schleswig-Holstein fahren täglich mindestens 350.000 Menschen teils mehrfach Bus und Bahn. Sie zahlen dafür derzeit rund 30 Millionen Euro im Monat und bei einem Neun-Euro-Ticket nur noch gut drei Millionen Euro. Diese Resteinnahme würde bei einem Null-Euro-ÖPNV wegfallen.

Dasselbe gilt für Zusatzeinnahmen. Verkehrsexperten halten es für möglich, mit dem Neun-Euro-Ticket bis zu 650.000 Neukunden in den ÖPNV zu locken. Sie würden bis zu knapp sechs Millionen Euro einbringen. Konkret: In Schleswig-Holstein würde ein Null-Euro-Ticket damit zu Mindereinnahmen von gut drei bis zu neun Millionen Euro pro Monat führen.

Wie berichtet, beabsichtigen Schleswig-Holstein und die anderen Länder, das von der Ampel-Koalition ausgedachte Neun-Euro-Ticket zum 1. Juni einzuführen. Die Monatskarte, die dann auch im Juli und August erhältlich wäre, soll bundesweit für Bus und Bahn gelten. So könnten Reisende für neun Euro etwa von Kiel bis ins bayerische Oberstdorf fahren. In Nahverkehrszügen würde das allerdings rund 16 Stunden dauern.

SPD, Grüne und SSW sprechen sich für Gratis-ÖPNV aus

„Das geplante Neun-Euro-Ticket ist ein großer und wichtiger Schritt in Richtung Zukunft der Mobilität“, lobte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Der Aufwand für die Einführung und den Vertrieb des Tickets sei allerdings groß. „Deshalb spricht viel dafür, dass wir es gleich als Null-Euro-Ticket umsetzen.“ Damit könnten dann für drei Monate alle Menschen kostenfrei Bus und Bahn fahren. „Eine bessere Werbung für die Mobilitätswende kann es kaum geben.“

Auf demselben Gleis sind die Grünen unterwegs. „Ein Null-Euro-Ticket ist bürokratieärmer und könnte ein bundesweiter Feldversuch für einen kostenlosen Nahverkehr sein“, sagte der Verkehrsexperte der Öko-Partei, Andreas Tietze. Lars Harms (SSW) erhofft sich von Gratis-Angeboten mehr Fahrgäste. „Viele Gelegenheitsfahrer, die sich auch für die eine oder zwei Fahrten kein Neun-Euro-Ticket kaufen, würden schnell einmal den ÖPNV nutzen und dann womöglich als dauerhafte Kunden gewonnen werden.“

Buchholz: Nur angemessene ÖPNV-Preise ermöglichten Qualität

Minister Buchholz überzeugt das nicht. Dabei geht es dem Minister nicht nur ums Geld. Er fürchtet bei einem Null-Euro-Ticket Mitnahmeeffekte. Am Ende würde das Ziel, den ÖPNV für Berufspendler attraktiver zu machen, in überfüllten Zügen scheitern. Der FDP-Minister stört sich zudem generell an Gratis-Angeboten – „was nichts kostet, ist auch nichts wert“ – und erinnert daran, dass nur angemessene ÖPNV-Preise mehr Qualität ermöglichen.

Der FDP-Abgeordnete Stephan Holowaty verweist zudem darauf, dass sich nur durch den Verkauf von Tickets „die tatsächliche Nachfrage“ ermitteln lasse. Bei einem Gratis-ÖPNV brauche man schließlich keine Fahrscheine mehr.

Lukas Kilian (CDU) erinnert alle Gratis-Fans daran, dass Spar-Tickets letztlich aus Steuern aller Menschen bezahlt würden, obwohl ein Teil der Bevölkerung nichts davon habe. Gemeint sind viele Menschen in ländlichen Regionen, in denen kein Zug fährt und manchmal nicht einmal ein Bus hält.

Viele Fragen rund um die Tickets sind noch offen

Während die Landespolitiker munter streiten, kümmert sich die Nahverkehrsgesellschaft (NAHSH) um die Praxis. „Wir bereiten uns intensiv auf den Start des neuen Tickets am 1. Juni vor“, berichtet Sprecher Dennis Fiedel. In den nächsten „intensiven Wochen“ müssten noch viele Details geklärt werden.

So ist noch nicht endgültig klar, wie die Erstattung bei Monats-, Jahres- und anderen Zeitkarten aussieht und wie die Job-Tickets in Kiel und Lübeck (Buskarte für nur 2,50 im Monat) weiter laufen. Völlig offen ist zudem, ob und wie Studierende für ihre vorab bezahlten Semestertickets entschädigt werden und ob das Neun-Euro-Ticket in Zügen nur für die zweite oder auch die erste Klasse gilt.

Parallel plant die NAHSH den Ticketverkauf. Er soll überwiegend online erfolgen, aber auch an Automaten möglich sein. „Alles zusammengenommen bedeutet das einen großen Aufwand“, bilanziert Fiedel. Zusätzliches Personal oder eine neue Spar-Ticket-Behörde wird es allerdings nicht geben. „Wir wollen das mit Bordmitteln wuppen.“

