Das Stellen-Dilemma der Kommunen

Kiel

Auch weil es an Personal fehlt. Nicht nur Ingenieursposten in den Bauverwaltungen, IT-Arbeitsplätze oder Stellen für Pflegekräfte und Rettungssanitäter bleiben unbesetzt. Auch Verwaltungsfachleute werden dringend gesucht.

Allein Kiel sucht mehr als 300 Fachkräfte

Allein Kiel sucht aktuell Fachkräfte für mehr als 300 offene Stellen. Dass man drei Monate auf einen Termin für den neuen Personalausweis warten muss, ist noch die harmlosere Konsequenz chronischer Unterbesetzung. Richtig teuer wird es, wenn der Fachkräftemangel die Realisierung großer Bauprojekte ins Stolpern bringt.

1000 neue Stellen in zehn Jahren

Christian Zierau ist sozusagen die Personifizierung des Dilemmas. Als Stadtrat ist er zuständig für Personal und Finanzen. Ja, sagt Zierau, Kiel habe „ordentlich Personal aufgebaut“. In Zahlen: Ende 2018 waren 5322 Menschen direkt bei der Stadt beschäftigt, gut 1000 mehr als zehn Jahre zuvor. Um ebenfalls 1000 auf fast 5000 ist im gleichen Zeitraum die Mitarbeiterzahl in den städtischen Eigenbetrieben gestiegen – vom Krankenhaus über die Abfallwirtschaft bis zur Verkehrsgesellschaft.

Ansprüche an Verwaltung sind gestiegen

Hat die Stadt personell Speck angesetzt? „Nein, sagt Zierau: „Ich brauche jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin.“ Aber warum so viel mehr als früher? Mehrere Faktoren nennt Zierau als Antwort. Zum einen seien im Smartphonezeitalter die Ansprüche an die Leistungen einer Stadtverwaltung deutlich gestiegen. Zum Zweiten hätten die Anforderungen insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen aufgrund der demografischen Entwicklung erheblich zugenommen. Und: „Die Hoffnung, dass durch Digitalisierung weniger Arbeit anfällt, hat sich bis heute nicht erfüllt.“ Als Personalchef wünscht sich Zierau mehr Mitarbeiter. Als Kämmerer einer Stadt, die mit 181 Millionen im Dispo steckt sagt er: „Ein weiterer möglicher Personalaufwuchs muss geringer ausfallen als in der Vergangenheit. Aktuell zahlt Kiel allein 252 Millionen Euro jährlich für sein Personal, das ist fast jeder vierte Haushaltseuro.

Segeberg will am Personal nicht sparen

Beispiel Bad Segeberg: Kleinere Dimensionen, gleiche Probleme. In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt ihr Personal um rund 40 Prozent aufgestockt, von 240 auf 341 Beschäftigte. Grund dafür seien allerdings auch „gravierende Umstrukturierungen.“ So werden die zuvor ausgelagerte Kita, das Pflegeheim und auch das Hallenbad inzwischen wieder von der Stadt betrieben. Ein Haushaltsrisiko durch Personalkosten? Das sieht Bürgermeister Dieter Schönfeld kaum. Jährliche drei Prozent mehr seien eingeplant. Ein Risiko jedoch sieht Schönfeld, „wenn zusätzliche Aufgaben oder neue Standards hinzukommen“. Zudem gebe es „gewaltige Kostensteigerungen“ im Bereich Kinderbetreuung und Offene Ganztagsschule. Dennoch lehnt der Bürgermeister Sparmaßnahmen beim Personal ab: „Dann werden meist wegen fehlender Zeit Probleme übersehen, Fehler gemacht und die Arbeit nicht geschafft.“

Starker Anstieg für Kinderbetreuung und Personal

Beispiel Neumünster: „Aufwendungen für Kinderbetreuung und Personal haben die höchste Steigerungsrate im Haushalt“, sagt Bürgermeister Olaf Tauras. Rund ein Drittel des Etats gibt die Stadt fürs Personal aus. Obwohl die Aufwendungen jetzt schon „dauerhaft strukturell belastend“ seien, spricht Tauras von wachsendem Personalbedarf durch „zusätzliche gesellschaftlich relevante Aufgaben“ wie Kinderbetreuung und Pflege.

Rendsburg : 18,5 Millionen für Personal

Beispiel Rendsburg: „Auch wenn alle bestehenden Stellen insbesondere bei Nachbesetzungen, auf ihre Notwendigkeit und ihren Umfang hin überprüft werden, bleibt es nicht aus, dass insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen die Personalkosten steigen werden“, sagt Kämmerer Herwig Schröder. Finanziell fordernd sei vor allem die Entwicklung im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst. Angesichts von 18,5 Millionen Euro an Personalkosten, stelle bereits ein Anstieg um drei Prozent ein Haushaltsrisiko dar.

Banger Blick auf die Zinsentwicklung

Erhebliches Ungemach droht den kommunalen Haushalten, wenn sich an den Niedrigzinsen etwas ändern sollte. So zahlt die Stadt Rendsburg für ihre Schulden aktuell im Schnitt nur 2,74 Prozent an Zinsen. Steigende Zinsen würden große und auf Pump finanzierte Investitionen wie den Neubau von Herderschule oder Feuerwache erheblich verteuern.

Lesen Sie auch: Privatisierung ist aus der Mode

Verband: Anstieg nicht flächendeckend

Von zu viel Personal in den Kommunen könne keine Rede sein, sagt Wilfried Kley: „Die Steigerungen sind nicht flächendeckend“, betont der Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Schleswig-Holstein. In einigen Bereichen habe es deutliche Anstiege gegeben, wie in den Kliniken, in anderen aber auch Rückgänge, wie bei den Sparkassen. Kley sagt: „Der öffentliche Dienst in den Kommunen und kommunalen Unternehmen nimmt zusätzliche Einstellungen nur dann vor, wenn dies für die Erledigung der Aufgaben unumgänglich ist.“

Gewerkschaft sieht "riesigen Personalmangel"

Aus Sicht der Gewerkschaften haben die Kommunen gemessen an den Aufgaben nicht zu viel, sondern zu wenig Stellen. „Der Personalaufbau in den vergangenen Jahren darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den 90er-Jahren einen massiven Abbau hatten“, sagt Jens Mahler, bei Verdi zuständig für die Gemeinden im Norden. Die Einnahmen der Kommunen reichten schlicht nicht aus, um die wachsenden Aufgaben zu erfüllen, „und das ging jahrzehntelang auf Kosten des Personals“. Alleine bei den kommunalen Kitas gebe es einen „riesigen Personalmangel.“

Steuerzahlerbund fordert mehr Klasse, weniger Masse

Mehr Stellen bringen nicht automatisch bessere Ergebnisse, warnen hingegen Rechnungshof und Steuerzahlerbund: „Wir brauchen beim Personal mehr Klasse und weniger Masse“, sagt Aloys Altmann, Präsident des Steuerzahlerbundes Schleswig-Holstein. Statt frei werdende Arbeitsplätze quasi automatisch eins zu eins neu zu besetzen, müsse man sich immer fragen: „Brauchen wir diese Stelle wirklich noch?“