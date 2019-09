Kiel

Die Sonne strahlt, doch Gaby Schäfer weiß nicht recht, ob sie den Süd-Blick aus dem großen Bürofenster uneingeschränkt genießen soll. Die Präsidenten des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein hat ihr Büro im vierten Stock des früheren „Weipert-Hauses“, direkt am Bootshafen in Kiel.

Kostenentwicklung alarmiert den Rechnungshof

Früher haben sich die Kieler hier mit CDs und Schallplatten eingedeckt – bei „Wom“. Oder mit Mode im Kaufhaus Hartung. Draußen geht an diesem heißen August-Tag der Bau des Holsten-Fleet ins Finale. „Ziemlich laut“ sei das, sagt Schäfer. Ob es Kiel gelingt, mit dem Kanal die Innenstadt zu wiederzubeleben? Sie mag nicht so recht daran glauben. Doch die Zukunft der City-Kaufleute in Kiel ist nur Sorge von Gaby Schäfer persönlich.

Trotz der Risiken steigt die Stellenzahl

Professionell treiben sie ganz andere um. Schäfer, 58, Juristin, Chefin von knapp 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist die oberste Sparsamkeits-Mahnerin des Landes. Ihre Autorität ist gesetzlich festgezurrt. Der Rechnungshof hat den Auftrag, „die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes, der kommunalen Körperschaften sowie anderer juristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts zu überwachen“ (Artikel 64 Landesverfassung).

Was der Präsidentin ganz besonders Sorgen macht, ist die Entwicklung der Personal- und Pensionskosten im öffentlichen Dienst. Denn trotz der finanziellen Risiken haben Land und Kommunen in den vergangenen Jahren unter dem Strich die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöht.

Mehr als 40000 Stellen allein bei den Kommunen

Allein die Kommunen in Schleswig-Holstein stehen aktuell für mehr als 40.000 Vollzeit-Stellen, ein deutliches Plus gab es hier vor allem im Sozialbereich, bei den Kitas etwa und in der Betreuung von Flüchtlingen. „Der Personal- und Versorgungsaufwand ist der größte Posten im städtischen Haushalt“, sagt Christian Zierau, Kämmerer und Personaldezernent der Landeshauptstadt Kiel. Für ihn ist „grundsätzlich jeder Euro für unser Personal wichtig und gut angelegt“, die „klassische Konsolidierung zulasten der Mitarbeitenden“ müsse der Vergangenheit angehören.

Kiel : Jeder vierte Euro für Personal

Die nackten Zahlen jedoch lassen von dieser Konsolidierung nichts erkennen. Aktuell beschäftigt die Stadt rund 5300 Mitarbeiter, das sind etwa 1000 mehr als vor zehn Jahren. Deutlich überproportional kletterten im gleichen Zeitraum die Personalausgaben: um 38 Prozent auf 252 Millionen Euro – knapp ein Viertel des Gesamthaushaltes. Für den Kämmerer Zierau heißt das: „Ich erwarte mit Blick auf den Gesamthaushalt, dass ein möglicher Stellenaufwuchs in den nächsten Jahren geringer als zuletzt ausfällt.“

"Hohe Einnahmen haben Vorsätze kassiert"

Wer erinnert sich noch? Es gab einmal eine Landesregierung, die wollte beim Personal den Rotstift ansetzten – und nicht nur da. Fast zehn Jahre ist das her. Da stand Schleswig-Holstein finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wirtschaftskrise, Einbruch der Steuereinnahmen und immense Schuldzinsen rissen tiefe Löcher in die Finanzen des ohnehin armen Landes. Exakt 5345 Stellen im Gegenwert von 215 Millionen Euro jährlich sollten bis 2020 abgebaut werden. Eigentlich kein Hexenwerk, so dachte man sich, schließlich würde es ja reichen, jeden dritten frei werdenden Posten nicht wieder zu besetzen.

Doch daraus wurde nichts: „Die hohen Einnahmen haben die guten Vorsätze kassiert“, sagt Schäfer. „In fast allen Bereichen wurde Personal aufgebaut – nur in den Ministerien wurde gespart und in den Finanzämtern.“ Ausgerechnet da. Ist doch eine agile Steuerverwaltung Voraussetzung dafür, dass der Staat seine Einnahmen ausschöpfen kann.

300 offene Stellen in der Landeshauptstadt

Fakt ist: Der öffentliche Dienst ist in Bedrängnis. Einerseits herrscht striktes Spargebot – trotz der sprudelnden Steuereinnahmen. Land und zahlreiche Kommunen stecken im Schuldensumpf und schieben einen gewaltigen Sanierungsstau vor sich her. Nun zeichnet sich ab: Die fetten Jahre sind vorbei.

Gleichzeitig hat die öffentliche Hand immer mehr Probleme, das notwendige Personal zu finden, um die grundlegende Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen („Daseinsvorsorge“) sicherzustellen. Die scharfe Konkurrenz mit der privaten Wirtschaft macht die Gewinnung von Fachkräften für die Kernverwaltungen, aber auch für öffentliche Unternehmen immer schwieriger – und damit teurer. Von Rettungsdienst bis Bauverwaltung: Allein bei der Landeshauptstadt sind aktuell rund 300 Stellen unbesetzt.

Die Einnahmen brechen bereits ein

Schäfer hat weder etwas gegen gute Bezahlung im Öffentlichen Dienst, noch gegen mehr Lehrerstellen, mehr Polizisten oder Kita-Kräfte: Was die Rechnungshof-Präsidentin allerdings stört, sind fehlende Prioritäten: „Wenn wir an einer Stelle mehr machen wollen, dann müssen wir auch sagen, wo das Geld herkommen soll, wenn die Einnahmen nicht mehr so sprudeln.“ Und in genau diese Falle laufen die öffentlichen Haushalte hinein.

Laut jüngster Steuerschätzung nimmt alleine das Land in den kommenden Jahren locker 700 Millionen Euro weniger ein als bislang erwartet. Gleichwohl plant die Regierung Mehrausgaben etwa für die Kita-Reform, muss steigende Pensionslasten schultern und den Rest der Alt-Schulden der ehemaligen Landesbank übernehmen. Allein der Scherbenhaufen HSH belastet Schleswig-Holstein mit 300 bis 400 Millionen Euro jährlich.

"Mehr Stellen garantieren kein besseres Ergebnis"

„Mehr Klasse statt Masse“ fordert Aloys Altmann. „Es ist ein Trugschluss, dass mehr Stellen immer ein besseres Ergebnis bringen“, sagt der Präsident des Steuerzahlerbundes Schleswig-Holstein. Eine Position, die jeden Gewerkschafter in Rage bringt. Jens Mahler zum Beispiel, Fachbereichsleiter Gemeinden bei Verdi Nord. Er sagt: „Es gibt deutlich zu wenig Mitarbeiter in den Kommunen.“

Denn vorausgegangen sei dem Personal-Anstieg der vergangenen Jahre ein „massiver Personalabbau“. Mahler spricht von einem strukturellen Problem: „Die Einnahmen der Kommunen reichen nicht aus, um die Aufgaben zu erfüllen, und das ging jahrzehntelang auf Kosten des Personals.“ Alleine bei den kommunalen Kitas gebe es einen „riesigen Personalmangel“.

