Kiel/Itzehoe

Bei Georg Hillebrand steht seit einigen Tagen das Telefon nicht mehr still, erzählt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Itzehoe. Es hat sich herumgesprochen, dass dort schon Kinder unter zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden, obwohl die Zulassung des Biontech-Impfstoffes für Jüngere noch ausstand. „Allein gestern haben wir 40 Kinder geimpft“, sagt Hillebrand. „Der Bedarf ist groß. Die Leute kommen aus ganz Schleswig-Holstein hergefahren.“ Die Sorge der Eltern wachse mit den steigenden Inzidenzen.

Die hohe Nachfrage verdeutlicht auch die Webseite u12schutz.de, die Berliner ins Leben gerufen haben, um Eltern und Ärzte zusammenzubringen, die diese Impfungen durchführen. Nicht mal eine Woche ist die Plattform im Netz und schon knapp 25.000 Familien mit Impfwunsch haben sich registriert.

Off-Label-Use von Medikamenten in der Kindermedizin keine Seltenheit

Die Corona-Impfung von Kindern trotz fehlender Zulassung für die Altersgruppe – ein sogenannter „Off-Label-Use“ – ist legal. In der Pädiatrie komme das nicht selten vor, sagt Ralf van Heek, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. „Wir müssen immer wieder Medikamente einsetzen, die nicht für Kinder zugelassen sind, weil die Pharmaunternehmen keine Kinderstudien durchgeführt haben.“ Sie sind für Unternehmen aufwendig und kostenintensiv, sodass sie bei Arzneimitteln für nicht häufig vorkommende Erkrankungen unter Kindern oft darauf verzichten.

Im Fall der Corona-Schutzimpfung hätten Ärztinnen und Ärzte bislang kleine Kinder primär immunisiert, wenn sie an Vorerkrankungen litten, mit denen eine Infektion für sie gefährlich ausgehen könnte – zum Beispiel Lungen- und Nierenerkrankungen oder Trisomie 21. „Bei gesunden Kindern lehnen das die meisten Praxen ab“, so van Heek. Er geht von einer kleinen Zahl an Off-Label-Impfungen in Schleswig-Holstein aus. Die Initiative „U12Schutz“ spricht von bundesweit mehr als 20.000.

Zulassungsstudie stellte keine schweren Impfreaktionen oder Nebenwirkungen fest

Zwar seien die Inzidenzen unter Kindern inzwischen hoch, die Zahl der Hospitalisierungen aber noch niedrig. „Der Verlauf ist meist mild, durch das Virus kommen sie nur selten zu größerem Schaden“, so van Heek. Das Abwägen über den Nutzen und möglichen Risiken der Impfung spiele deshalb für Eltern eine wichtige Rolle.

In den vergangenen zwölf Wochen wurden in Schleswig-Holstein 811 Fälle von Infizierten unter vier Jahren gemeldet und 2045 in der Altersgruppe von fünf bis neun Jahren. Ins Krankenhaus mussten 33 von ihnen.

In der EMA-Zulassungsstudie von Biontech mit rund 2270 Kindern ab fünf Jahren wurden keine schwerwiegenden Impfreaktionen oder Nebenwirkungen dokumentiert. Die Forscher beziffern die Wirksamkeit des Vakzins in der Altersgruppe auf 90,7 Prozent. Herzmuskelentzündungen, wie sie nach breiterer Impfung von über Zwölfjährigen vereinzelt vorkamen, wurden nicht festgestellt. Die Probandenzahl sei aber auch relativ klein, so van Heek.

USA hat schon Millionen Kinder im Grundschulalter immunisiert

„Ich habe gehört, dass Kolleginnen und Kollegen dafür angefeindet wurden, dass sie Kinder unter zwölf Jahren impfen“, sagt Hillebrand. Deshalb hängten viele das nicht an die große Glocke. Er plädiert dafür, zügig so viele wie möglich zu immunisieren. Für ihn ist jedes Kind, das wegen Corona auf einer Intensivstation landet, eines zu viel.

Natürlich erkrankten viele nur leicht, aber einige erwische eben das Pädiatrisch Inflammatorische Multiorgan-Syndrom (Pims) und Langzeitfolgen von Corona. Sein Vorbild sind die USA: „Die Amerikaner haben sich explizit für die Kinderimpfungen ausgesprochen“, sagt Hillebrand. Dort haben bereits fast drei Millionen Fünf- bis Elfjährige ihre erste Spritze erhalten.

Die Zurückhaltung für Off-Label-Use ist laut van Heek bei Praxen groß, weil der Staat in dem Fall nicht hafte, wenn es zu einem Impfschaden komme. „Sich zuerst über Haftungsfragen Gedanken zu machen, ist eine typisch deutsche Debatte“, findet Hillebrand. Bei der Pandemiebekämpfung könne das nicht im Vordergrund stehen. Bei den Off-Label-Impfungen müssen die Ärzte die Eltern über die möglichen Folgen und Risiken ausführlich aufklären und sie eine Erklärung dazu unterschreiben lassen.