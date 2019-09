Fachärzte warnen vor langen Wartezeiten

Kiel

Patienten hatten immer wieder oft monatelange Wartezeiten auf Facharzttermine beklagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) wollte das Problem mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) lösen. Die zentrale Maßnahme: Fachärzte werden zu mindestens 25 Sprechstunden pro Woche verpflichtet, davon mindestens fünf Offene Sprechstunden.

Seit dem 1. September 2019 müssen Augenärzte, Chirurgen, Gynäkologen, HNO-Ärzte, Hautärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, Nervenärzte, Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden, Psychiater und Urologen solche Offenen Sprechstunden ohne Terminvereinbarung anbieten.

Weckt Offene Sperchstunde falsche Erwartungen?

„Das weckt die Erwartung, dass man dort auch schnell umfassend behandelt wird. Doch das können wir nicht garantieren“, erklärt Dr. Bernhard Bambas, Landesvorsitzender des Berufsverbands der Augenärzte. Offenbar herrsche die Vorstellung, dass die fünf Offenen Sprechstunden zusätzlich zu den Terminsprechstunden angeboten werden. Doch selbst die bessere Vergütung bringen die meisten Ärzte nicht dazu, ein zusätzliches Angebot einzurichten, weil sie im Schnitt bereits 48 bis 53 Stunden arbeiteten.

Ärzte seien schon jetzt überlastet

Auch Dr. Klaus Gehring, Vorstandvorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte, sieht das so. „Schon jetzt werden in neurologischen und psychiatrischen Praxen durchschnittliche Wochenarbeitszeiten in Schleswig-Holstein von über 60 Stunden geleistet. Die Schlagzahl wird also nicht erhöht. Die Zitrone ist ausgequetscht.“

Nachteile für chronisch Kranke?

„Die neuen Sprechstunden gibt es also nicht zusätzlich, sondern sie gehen in der Regel zu Lasten der Terminsprechstunden und treffen damit vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen“, kritisiert Dr. Ralph Ennenbach, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVSH. Dabei können nicht einmal die Nutzer der Offenen Sprechstunden zufriedengestellt werden. Weil der Arzt diese Patienten oft nicht kenne, müsse erst eine Anamnese erfolgen, dann die Dringlichkeit festgestellt und die Behandlung festgelegt und so weit wie möglich durchgeführt werden.

Das dauere nicht nur, sondern führe oft auch zu Enttäuschungen, sagt Augenarzt Bambach und nennt ein Beispiel: Einem Patienten müssen die Pupillen geweitet werden. Doch er ist nicht darauf eingestellt, dass er anschließend mehrere Stunden nicht Autofahren darf. „Er wird also noch einmal wiederkommen müssen. Das macht ihn unzufrieden, streut aber auch Sand ins Getriebe der Praxis. Vor allem fehlt diese Zeit für die anderen Patienten. Das ist kein effektiver Umgang mit der Ressource Facharzt“, sagt Bambas.

Zustimmung von Neurologe Gehring: „Fachärztliche Ressourcen werden vergeudet und Wartezeiten verlängert.“

"Steuerung über Hausärzte wäre sinnvoller"

Um die rare Ressource bestmöglich für Patienten zu nutzen, fände es Ennenbach eine gezielte Steuerung der Patienten sinnvoller. So könnten Krankenkassen ihre Versicherten verpflichten, sich immer zuerst an den Hausarzt zu wenden, der eine Steuerungsfunktion übernimmt. Zudem könnten Praxisnetze gefördert werden. „In Schleswig-Holstein sorgen sie bereits dafür, dass in dringende Fällen Patienten schnell zum Facharzt kommen“, sagt Gehring, „denn selbstverständlich behandeln wir solche Patienten auch heute schon ohne Termin. Dazu brauchen wir keine Offene Sprechstunde.“

