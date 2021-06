Kiel

Wer im Norden eine gewerbliche Immobilie baut oder als Eigentümer von Nichtwohngebäuden das Dach renoviert oder neu errichtet, muss darauf künftig eine Solaranlage installieren. Wer seine Heizung erneuert, muss anschließend mindestens 15 Prozent des Jahresbedarfs durch erneuerbare Energien decken. Der SPD geht das nicht weit genug, die AfD spricht von Staatsdirigismus. Doch auch innerhalb der Koalition knirscht es.

Neuerungen auch für Bestandsgebäude

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) weist darauf hin, wie nötig es sei, den Anteil der erneuerbaren Energien auch im Wärmebereich hochzufahren. „Wir übertragen den bereits für neue Gebäude bestehenden Standard auch auf die Bestandsgebäude“, sagte er. „Das schützt vor Fehlinvestitionen: Noch immer ist bei vielen nicht angekommen, dass der steigende Preis für fossile Energieträger keine Frage mehr von politischen Entscheidungen ist, sondern eine Tatsache, die bei der Wirtschaftlichkeit einbezogen werden muss.“

Ausbau der Öko-Energie

Wichtig sei für das Land aber auch der Ausbau von Öko-Energie: Neben Windstrom an Land und auf See spiele vor allem Solarenergie eine zentrale Rolle. „Wir wissen, dass allein auf unseren Dachflächen ein Ausbaupotenzial von sieben bis neun Gigawatt realisierbar ist. Deshalb setzen wir dort an.“

SPD kritisiert "Gesetzchen"

Der SPD-Abgeordnete Thomas Hölck lässt am Entwurf kaum ein gutes Haar. Jamaika habe ein blamables „Gesetzchen“ vorgelegt. „In der Realität lassen Sie immer noch eine Gastherme zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung zu, obwohl diese mittelfristig ein Auslaufmodell sein wird.“ Hinzu komme Photovoltaik auf dem Dach oder eine kleine Wärmepumpe. „Praktisch bedeutet das immer noch Technik für fossile Energieträger – potenziell für 85 Prozent. Sie könnten ehrgeizigere Ziele formulieren, aber dazu haben Sie nicht die Kraft.“ Die SPD wünsche sich einen Klimaschutz- und Wärmepakt zwischen der Landesregierung und der Wohnungswirtschaft, um den Dialog zu befördern.

CDU tritt bei Windkraft auf die Bremse

CDU-Fraktionschef Tobias Koch erteilt zusätzlichen Vorranggebieten „für noch mehr Windkraftanlagen“ eine Absage. Nötig seien der Ausbau der Stromtrassen und eine Befreiung der erneuerbaren Energien von der EEG-Umlage.

Streit über "Symbol-Politik"

Auch dürfe der Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht länger auf den Flächenverbrauch des Landes angerechnet werden – und damit nicht in Konkurrenz zu neuen Wohnungen und Gewerbegebieten stehen. „Was wir dagegen nicht brauchen, sind symbolische Maßnahmen wie ein Tempolimit auf den Autobahnen oder ein Verbot von Kurzstreckenflügen.“ Das aber weist seine Grünen-Kollegin Eka von Kalben zurück. „Kleinere Maßnahmen sind wichtig, Herr Koch: auch ein Tempolimit auf den Autobahnen.“

Immo-Branche zeigt Unmut

Oliver Kumbartzky (FDP) warnt vor einem Regelungschaos. „Die Energiewende ist stärker innovativ, technologieoffen, international und als Gesamtsystem zu denken.“ Auch müsse die Bezahlbarkeit stärker in den Fokus rücken. In der Immobilienbranche fühle man sich vom Gesetzgeber bevormundet. „Jeder kann sich an fünf Fingern ausrechnen, dass es sich perspektivisch lohnt, in erneuerbare Energien zu investieren“, sagen Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen und Alexander Blažek von Haus & Grund. „Wir brauchen keine Nachhilfe im kleinen Einmaleins.“