Kiel

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor Gewittern über Schleswig-Holstein. Am Montagnachmittag sind eine Reihe amtlicher Unwetterwarnungen herausgegeben worden.

Die Warnungen gelten für die Kreise Plön ( Binnenland ), Rendsburg-Eckernförde ( Binnenland und Küste), Ostholstein (Küste und Binnenland ) und Segeberg sowie die für Städte Kiel und Neumünster .

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“, heißt es in einer DWD-Mitteilung. "Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände."

Während Platzregens seien außerdem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich, heißt es in der amtlichen Warnung. Bei heftigem Starkregen könne es zu Niederschlägen von bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Vereinzelt und lokal eng begrenzt seien auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich, warnte der Wetterdienst bereits am Morgen in einer Vorabinformation.

Sturmböen und Hagel möglich

Zudem können die Gewitter von Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) sowie mittelgroßem Hagel (um 2 cm) oder Hagelansammlungen begleitet sein. Die Unwettergefahr hält bis in die Nacht zum Dienstag an und schwächt sich im Laufe der Nacht nur langsam ab, beschrieb der Wetterdienst seit Montagmorgen die allgemeine Wetterlage.

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

