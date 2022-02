Kiel

Bei den großen Ketten in der Kieler Innenstadt stehen keine Kontrollposten mehr am Eingang, um vor dem Shoppen zunächst einen Blick auf den digitalen Impfausweis oder den Genesenenstatus zu werfen. Seit Mittwoch ist in Schleswig-Holstein die 2G-Regel im Einzelhandel abgeschafft. Auch an den meisten Eingangstüren in der Holtenauer Straße sind die Hinweisschilder bereits abgenommen. „Stimmt, das kann jetzt in den Papierkorb“, sagt Annika Malyska vom Modegeschäft Küstenmädchen und nimmt den hellblauen DIN-A4-Zettel aus dem Fenster.

Die Ladenchefin freut sich, dass die Einschränkung für den Handel wieder aufgehoben wurde und auch die Sperrfrist für die Gastronomie weggefallen ist. „Ich hoffe, dass das Gesamtgefühl der Leute dadurch besser wird und die Menschen wieder entspannter losgehen.“ Damit wieder mehr Kunden durch die Ladenzeilen schlendern, sei mehr Unbefangenheit wichtig. Auch Rhodea Sellschopp von Stilfrei glaubt daran: „Vielleicht werden wir 20 bis 30 Menschen pro Woche mehr im Geschäft haben. Das wäre schön.“

Ladeninhaberin fühlt sich nicht unsicherer ohne 2G

Wie viele der kleinen Geschäfte in der Nachbarschaft hat Malyska vorher nicht jeden am Eingang kontrolliert, sondern stichprobenhaft ihre Kundinnen nach den Nachweisen gefragt. Dass sich ihre eigene Ansteckungsgefahr vor Corona dadurch erhöht, dass jetzt auch wieder Ungeimpfte in den Laden kommen können, glaubt sie nicht. Sie habe sich durch die Impfungen geschützt.

„Ich bin ganz entspannt“, sagt Susanne Herlt vom Schuhgeschäft Look! nebenan. Zudem bleibe die Maskenpflicht erhalten, um einander zu schützen. „Weil ich viele Stammkunden habe, weiß ich noch nicht, ob ich in meinem Laden so große Auswirkungen spüren werde. Aber ich hoffe, dass sich die Straße insgesamt wieder ein bisschen belebt.“

Susanne Herlt berät ihre Kundin Christina Straßner-Kloss. Quelle: Uwe Paesler

Im Mittagsgeschäft kommt bereits die dritte Frau hintereinander herein und lässt sich von Herlt beim Kauf von schwarzen Stiefeletten beraten „Natürlich sind Lockerungen immer ein zweischneidiges Schwert. Aber für die Händler und die Gastronomen ist es wichtig, dass es wieder losgeht“, sagt Kundin Christina Straßner-Kloss, die als Ärztin selbst gegen Corona impft. Die Mehrheit der Menschen seien nach zwei Jahren Pandemie dafür sensibilisiert, wie sie sich im öffentlichen Raum verhalten müssen, um eine Infektion zu vermeiden.

Noch keine deutlich höhere Kundenfrequenz in Shopping-Centern an Tag 1

„Ich finde es gut, dass die 2G-Regel wegfällt. Ich fühle mich deswegen jetzt nicht unsicherer beim Einkaufen“, sagt Lea Willburger. Sie habe sich schon durch Impfungen abgesichert, sodass sie auch schon vorher überall reinkonnte. Allerdings fällt nun das ständige Vorzeigen des Codes in Läden weg.

Lea Willburger (25) findet den Wegfall der 2G-Regel im Einzelhandel gut. Sie fühlt sich nicht weniger sicher dadurch. Quelle: Uwe Paesler

Khang Luu kommt aus Hamburg und ist gerade mit seiner Freundin Anouk Kidritsch, die in Kiel studiert, auf der Holtenauer Straße unterwegs. „Ich habe mich schon gewundert, dass ich noch nirgendwo nach meinem Impfnachweis gefragt worden bin. In Hamburg haben wir nämlich noch die 2G-Regel“, sagt der 19-Jährige. „Das finde ich auch eigentlich besser, weil sich so mehr Menschen dazu gezwungen fühlen, sich impfen oder boostern zu lassen.“ Auch Hamburg zieht allerdings nach: Dort ist es ab Sonnabend mit der 2G-Regel im Einzelhandel vorbei, sie wird durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt.

Khang Luu (19) besuchte aus Hamburg seine Freundin Anouk Kidritsch (20). Er fände es besser, noch bei 2G zu bleiben, damit sich mehr Menschen impfen lassen. Quelle: Uwe Paesler

Die Maske sei auch im Kieler Sophienhof nach wie vor das wichtigste Accessoire, sagt Centermanager Karsten Bärschneider. „Von der Wahrnehmung her hat sich also in der Mall noch wenig geändert. Aber der Wegfall von 2G ist emotional für viele Händler wichtig. Es fühlt sich an wie ein Bremsenlöser.“ Gleich am ersten Tag sei noch keine deutlich höhere Kundenfrequenz bemerkbar gewesen, die Leute müssten sich aber auch erst an die neuen Regeln gewöhnen. Ähnlich beschreibt Silke Brombacher vom Citti-Park in Kiel die Lage – aber es lasse sich ein größeres „Gefühl der Leichtigkeit“ beobachten.