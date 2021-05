Kiel

Das geht aus einer Mitteilung der Staatskanzlei von Freitag hervor. Der sogenannte 50er-Erlass werde zu Dienstag, 25. Mai, aufgehoben, hieß es.

"Mit der Aufhebung des Erlasses gelten nunmehr für alle Kreise und kreisfreien Städte unterhalb der Notbremsen-Schwelle (Inzidenz 100) grundsätzlich die allgemeinen Regelungen aus der Corona-Bekämpfungsverordnung", lautet es in der Mitteilung. "In besonderen Situationen können Kreise und kreisfreie Städte unabhängig davon weiterhin mit Allgemeinverfügungen auf aktuelle Entwicklungen des Infektionsgeschehens reagieren."

Kontaktlisten und Luca-App im Einzelhandel Schleswig-Holsteins weitgehend nicht mehr nötig

Der Erlass vom 23. April schreibt bislang vor, dass Geschäfte des Einzelhandels die Kontaktdaten ihrer Kunden erheben müssen, wenn der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge in einem Kreis oder einer Stadt über 50 liegt. So ist es derzeit etwa in Kiel.

Wer einen Laden betreten möchte, muss dort entweder Namen, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen oder sich per Luca-App oder ähnlichem registrieren. Das gilt auch für Freizeit- und Kultureinrichtungen, sofern sie überhaupt geöffnet sind.

Das fällt ab Dienstag nun weg. Einen Grund nennt die Landesregierung für ihre Entscheidung nicht. Es müssen aber alle weiteren Regeln eingehalten werden. Dazu gehört, dass nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter zugelassen ist. Auch Maskenpflicht, Abstandsgebot und die Vorgabe zu Hygienekonzepten bleiben in Kraft.

Auch geänderte Corona-Regeln für Hotel-Gastronomie, Bibliotheken und Hundeausbildung

Außerdem werden kurzfristig drei Regeln der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordung geändert. Demnach brauchen Übernachtungsgäste ab diesem Sonnabend in der hoteleigenen Innengastronomie keinen zusätzlichen negativen Corona-Test mehr vorzulegen, solange der Bereich räumlich abgegrenzt ist und dort nur regelmäßig getestetes Personal zum Einsatz kommt.

In Bibliotheken und Archiven muss kein negativer Test mehr vorgelegt werden. Auch in der Hundeausbildung entfällt die Testpflicht, solange sie in Kleingruppen bis zu zehn Personen draußen stattfindet.