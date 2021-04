Kiel

Der Plan von Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien zu zwei Selbsttests pro Woche zu verpflichten, trifft auf Gegenwehr.

„Eine Testpflicht stellt einen großen Eingriff in die individuellen Rechte der Betroffenen dar. Der Nutzen muss dem Schaden deutlich überwiegen“, sagt Volker Nötzold, Vorsitzender des Landeselternbeirats der Grundschulen und Förderzentren. Der Nutzen erschöpfe sich aber darin, ein paar Kinder mehr zu Tests zu bewegen.

Elternvertreterin hält Konsequenz für Test-Verweigerer für zu drastisch

Zu hart sei die Konsequenz, dass Schülerinnen und Schüler ohne Test nicht in den Präsenzunterricht dürfen, findet Alexandra Grothusen vom Kreiselternbeirat Rendsburg-Eckernförde der Gemeinschaftsschulen.

„Es wäre besser gewesen, die freiwillige Testung weiterlaufen zu lassen und dafür eine vernünftige Werbekampagne zu fahren. Das hätte die Akzeptanz erhöht. Es gab ja nur zwei Durchläufe vor den Ferien.“ Die Testquote müsse nicht bei 100 Prozent liegen, um Infektionsketten aufzuspüren.

In offenen Brief an Ministerin stellt eine Mutter die Frage nach dem Warum

Auf ihrer Seite hat sie Stephanie Uhde, die dem Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Kiel vorsitzt. In einem offenen Brief an Ministerin Prien formuliert sie eine Frage, die sich derzeit wohl einige stellen: „Mit Ihrer Entscheidung greifen Sie so tief in meine persönlichen und verfassungsmäßigen Rechte als Elternteil und Bürgerin dieses Landes ein, dass ich mich frage, auf welcher gesetzlichen Grundlage und mit welcher legitimen Begründung Sie das überhaupt dürfen – und vor allem wollen.“

Beide Frauen distanzieren sich damit explizit von ihrem Landesvorsitzenden Thorsten Muschinski – einem Fürsprecher der Pflicht. Er bleibt bei seiner Aussage, dass dieser Schritt notwendig sei, um den Schutz aller zu gewährleisten.

Karin Prien verteidigt ihre Corona-Teststrategie

„Wir brauchen eine möglichst hohe zuverlässige Beteiligung und Verbindlichkeit, wenn die Tests einen wirkungsvollen Beitrag leisten sollen. Mit einer Testempfehlung für zu Hause wird man dieses Ziel nicht erreichen“, betonte Prien. Nach den Ferien dürfen demnach nur noch Personen in Schulen anwesend sein, die sich getestet haben.

Inzwischen gehen fünf Bundesländer einen ähnlichen Weg. Die genauen Modalitäten erarbeite ihr Ministerium derzeit und werde sie rechtzeitig vor Schulbeginn bekannt geben. „Die große Mehrheit aller Schülerinnen, Schüler, Eltern und auch Lehrkräfte stimmt mit uns überein, dass wir häufigere Tests und mehr Verbindlichkeit benötigen“, wiederholte Prien. Das hatte sie bei der Vorstellung ihrer Teststrategie vergangene Woche schon einmal so formuliert.

Eltern fühlen sich mit ihren Sorgen nicht gehört

„Uns hat sie aber gar nicht vorher gefragt“, sagt Nötzold. In den Videokonferenzen mit Elternvertretern sei keine Rede von Testzwang gewesen. Familien fühlten sich mit ihren Sorgen von der Ministerin nicht ernst genommen. Dabei seien die Gründe, der Selbsttestung in der Schule nicht zuzustimmen, vielfältig.

Manche Eltern sehen demnach die körperliche Unversehrtheit ihres Kindes in Gefahr, weil es sich beim Hantieren mit der Testflüssigkeit oder dem Wattestäbchen in der Nase verletzen könnte. Es gebe Schülerinnen und Schüler, für die ein Test eine große psychische Herausforderung darstelle. Für bildungsferne oder ausländische Familien sei der Einwilligungsbogen schlicht zu kompliziert.

Ausgrenzung und Argwohn unter Familien zu befürchten

Andere Eltern sorgen sich um die fehlende Vertraulichkeit und den mangelnden Datenschutz beim Prozedere. „Bei Klassenarbeiten darf nicht der Notenspiegel drunter geschrieben werden. Gleichzeitig soll unsensibel mit medizinischen Tests und deren Ergebnissen umgegangen werden“, kritisiert Uhde. Wenn ein Kind nach einem positiven Ergebnis in Isolation geschickt werden müsse, kriege das die ganze Klasse mit.

„Wer, aus welchen Gründen auch immer, einem Test nicht zustimmt, läuft Gefahr, Verdacht, Argwohn und soziale Ausgrenzung zu erfahren“, so Nötzold. Das erzeuge erheblichen sozialen Druck. Prien lasse Feingefühl vermissen. „Coronaleugner lassen sich von einer Pflicht ohnehin nicht beeindrucken. Ich habe aber die Befürchtung, dass auf diese Weise viele eigentlich vernünftige Familien aus Frust in dieses Lager gedrängt werden. Das halte ich für gefährlich.“

Ärger über Misstrauen gegenüber Eltern

Dass diejenigen, die nicht am Test in der Schule teilnehmen wollen, auch eine Bescheinigung vom Arzt, einer Apotheke oder aus dem Testzentrum vorlegen können, hält er für keine Lösung. Das macht seiner Meinung nach zu viel Umstand. Die Absage der Ministerin an Selbsttests zu Hause sei für ihn nicht nachvollziehbar. „Können wir den Eltern vertrauen, zu Hause nicht zu schummeln? Ja, wir können das“, sagt Nötzold. Es bestürze ihn, dass Eltern an dieser Stelle pauschal misstraut werde.