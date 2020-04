Coronakrise: Sorge um das Sport-Abitur

Kiel/Schönberg

Neben einer Klausur in Sporttheorie legen alle Abiturienten im Sportprofil eine Prüfung in einer Individual- und einer Mannschaftssportart ab. „Die Schüler aus dem Sportprofil fühlen sich stark benachteiligt“, sagt ein Sportlehrer, der seinen Namen lieber nicht auf KN-online lesen will. „Die Turner sind total gekniffen, sie haben keinen Zugang zu den Hallen und Geräten.“

Die Leichtathleten könnten zwar Laufen gehen und so ihre Ausdauer trainieren. Auch Übungen zur Kraft und Beweglichkeit seien natürlich möglich, nicht aber das Training von sportartspezifischen Abläufen. Das betreffe beispielsweise Disziplinen wie Hoch- und Weitsprung oder Diskus- und Speerwurf. Spielzüge für Fußball, Handball oder Basketball einzuüben, falle ebenfalls aus.

Fitnessübungen gehen auch zu Hause

„Ich habe insofern Glück, dass ich als Einzelsportart Fitness ausgewählt habe“, sagt die Abiturientin Lisa Marie Helms. Dazu gehöre unter anderem ein Sprint- und ein Push-up-Test. „Liegestützen kann ich auch drinnen oder im Garten machen“, so die 19-Jährige, die mit rund 20 anderen Abiturienten an der Gemeinschaftsschule Schönberg das Sportprofil belegt.

Schwieriger sei es da mit ihrer zweiten Disziplin. „Fußballtraining muss im Moment natürlich ausfallen.“ Ihr Lehrer habe ihnen geraten, regelmäßig Laufen zu gehen, um die Fitness zu erhalten.

„Manche machen auch in der Wohnung Übungen mit Therabändern oder Wasserflaschen als Gewichten“, sagt Helms. Man müsse jetzt eben kreativ sein. Richtig blöd sei die Situation für die Schwimmer, die nicht ins Becken können.

Schüler hoffen auf spätere Prüfungstermine

„Es nützt ja nichts, später eine Woche richtig doll zu trainieren.“ Wer wochenlang raus sei, komme nicht sofort wieder in Bestform. Mitte Mai sollten an ihrer Schule die praktischen Sportprüfungen stattfinden. „Ich hoffe, das wird ein bisschen nach hinten geschoben, damit mit mehr Zeit zur Vorbereitung haben.“

Weil die anderen Abiprüfungen nun nach den Osterferien geballt liegen, bleibe nebenher wenig Zeit für Training neben dem Lernen. Die Klausur in Sporttheorie stehe gleich am 21. April an.

Ministerium hält Prüfungen ab 25. Mai für machbar

Die Schulen legen die Termine für die praktische Sportprüfung eigenständig fest. Das Bildungsministerium hält Praxisprüfungen ab dem 25. Mai für realistisch – unter der Voraussetzung, dass bereits ab 27. April die erforderlichen Trainingsmöglichkeiten an den Schulen bestehen.

„Dieser zeitliche Vorlauf wäre ausreichend, um gut vorbereitet in die Prüfungen gehen zu können“, so eine Sprecherin. In welchen Schritten die Betretung der Schulen nach den Ferien wieder erfolgen könne, sei abhängig von der tatsächlichen Entwicklung des Infektionsgeschehens.

„Sollten praktische Prüfungen im Sport nicht durchgeführt werden können, weil Schüler zum Beispiel nicht im Hallenbad trainieren konnten, werden auch dafür Lösungen gefunden“, so Bildungsministerin Karin Prien ( CDU). Wie die konkret aussehen sollen, sagte sie nicht.

Wie sollen Mannschaftssportarten bei Kontaktverbot geprüft werden?

Der Sportlehrer sieht bei der Durchführbarkeit die größten Schwierigkeiten bei Teamsportarten wie Handball, Fußball und Basketball, wenn es wegen Corona weiterhin Beschränkungen von Gruppengrößen gebe. „Wir spielen da Sieben gegen Sieben“, sagt er.

Er bekomme Tag für Tag Mails von seinen Schülern, die nachfragten, ob es dazu schon etwas Neues gebe. „Aber ich kann ihnen nichts sagen, weil ich selbst vom Ministerium noch nichts dazu gehört habe.“ Müssten die Prüfungen ausfallen, sei das für viele Schüler bitter. Die meisten seien sehr gute Sportler, aber schriftlich eher schwächer. „Die sind angewiesen auf die praktischen Prüfungen für ihre Noten.“

Bildungsministerium bittet um Geduld

Das Ministerium bittet in dieser Frage weiter um Geduld. Die Möglichkeiten für die Mannschaftssportarten hingen davon ab, was unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes möglich sei. „Gegenwärtig ist die weitere Entwicklung der Pandemie und der erforderlichen Schutzmaßnahmen noch nicht genau genug absehbar, um alle Fragen sachgerecht zu entscheiden“, so die Sprecherin.