Eine Schwimmerin ist in der Ostsee vor Olpenitz einer in Lebensgefahr geratenen Stand-up-Paddlerin (16) zu Hilfe gekommen. Sie war am Sonntag mit ihrem Paddel-Brett durch ablandigen Wind aufs offene Meer getrieben worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.