Omikron: Nach Weihnachten nur noch Treffen zu zehnt

Kiel

Bund und Länder haben angesichts der Omikron-Variante eine Verschärfung der Corona-Regeln ab dem 28. Dezember beschlossen. Auch für Genesene und Geimpfte gelten nach Weihnachten Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte werden auf maximal zehn Personen begrenzt, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Er kündigte an, alle Beschlüsse in der neuen Landesverordnung umzusetzen: „Wir werden weiter in Schleswig-Holstein sehr entschlossen handeln.“

Clubs und Diskotheken in vielen Ländern wegen Omikron dicht

In zahlreichen Ländern müssen Clubs und Diskotheken bis auf Weiteres dichtmachen. Schleswig-Holstein will vorerst nur Kapazitäten einschränken. Überregionale Großveranstaltungen wie Fußballspiele dürfen nur ohne Publikum stattfinden. Für die Weihnachtstage rief Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Vorsicht bei Familientreffen auf und warb für vorherige Tests. Hamburg hatte bereits vor der Runde seine Regeln verschärft, dort gilt die Zehn-Personen-Grenze schon ab Heiligabend.

Krankenhäuser in Schleswig-Holstein sehen sich gewappnet

Alle Betriebe der kritischen Infrastruktur sollen laut Scholz ihre Pandemiepläne überarbeiten, um ihre Arbeit aufrecht erhalten zu können. In Großbritannien hatte Omikron zu massiven Ausfällen bei Klinikpersonal geführt. „Wir blicken sehr besorgt auf die Entwicklung“, sagt Andrea Pace, Ärztlicher Leiter des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster. Ein Großteil der FEK-Beschäftigten sei dreifach geimpft. „Auch wenn wir wissen, dass das nicht zu 100 Prozent gegen Omikron hilft, ist der Booster als Schutz sehr wichtig.“ Sollte das Szenario eintreten, dass viele Pflegekräfte und Ärzte gleichzeitig fehlen, müssten einzelne Bereiche runtergefahren werden.

Omikron mit weniger schweren Verläufen

Mit hoher Impfquote, frühen Boosterangeboten, Hygienekonzepten und Teststrategie sehen sich auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und das Städtische Krankenhaus in Kiel vor Ansteckungen am Arbeitsplatz gewappnet. Bei Omikron scheine die Zahl der Impfdurchbrüche zwar höher zu sein als bei Delta, aber es komme nur zu relativ wenigen schweren Verläufen, so UKSH-Sprecherin Angelika Kappen. Leichte Erkrankungen und Quarantänezeiten könnten es aber dennoch erschweren, die Besetzung aufrechtzuerhalten.

Quarantäne nach Omikron-Kontakt

Alle Personen müssen nach einem Omikron-Kontakt für 14 Tage in Quarantäne und können sich nicht früher freitesten. „Sollte das mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreffen, müssten unter Umständen Stationen geschlossen werden, damit genug Personal zur Verfügung steht“, so Birgitt Schütze-Merkel vom Städtischen Krankenhaus.

In Schleswig-Holstein lagen zuletzt 61 Corona-Schwerkranke auf Intensivstationen, elf mehr als in der Vorwoche. Aktuell gibt es 59 bestätigte Fälle der Omikron-Variante. Ein Patient befindet sich im Krankenhaus.