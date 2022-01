Omikron: So rüstet sich die kritische Infrastruktur in SH

Kiel

Omikron überrollt Schleswig-Holstein. Trotz Impfung und Boostern, trotz verschärfter Kontaktbeschränkungen: Die Zahl der Erkrankten wird steigen, ebenso die Zahl der Quarantänefälle. Wie sicher funktioniert in dieser Situation die sogenannte kritische Infrastruktur?

Forderung: Quarantäne verkürzen!

Von der Polizei über die Rettungsdienste bis hin zu den Stadtwerken: Überall versichert man, alles zu unternehmen, um gewappnet zu sein. Eine Umfrage zeigt auch: Über den Stress bei den Akteuren entscheidet maßgeblich die Ausgestaltung der Quarantäneregeln. Bislang sehen die Empfehlungen vor, dass sich Kontaktpersonen von Infizierten für 14 Tage isolieren sollen. Für manchen Dienstplan könnte das ein Killer sein.

Bund und Länder haben die Betreiber kritischer Infrastrukturen aufgefordert, ihre Pandemiepläne „umgehend“ zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können. Die aktuelle Einschätzung aus dem Innenministerium: Mit ihren Vorbereitungen wird die kritische Infrastruktur im Land „auch weiteren Anforderungen gerecht“.

Gelassenheit sieht anders aus

Doch von Gelassenheit kann keine Rede sein. Auf „Was-wäre-wenn-Fragen“ gibt es vor allem ausweichende Antworten. Ungewöhnlich deutlich äußert sich der Energiedienstleister Hansewerk: „Aufgrund der sehr hohen Infektionsdynamik sind Einschränkungen von Leistungen nie gänzlich auszuschließen“, sagt Firmensprecher Ove Struck. Die Höhe dieses Risikos? Die hänge maßgeblich von den Quarantänevorschriften ab: „Bei einer Beibehaltung der langen, 14-tägigen und vom Impfstatus unabhängigen Quarantäneanordnung ist das Risiko nach unserer Einschätzung nicht als gering einzustufen.“

Stadtwerke beobachten Lage aufmerksam

Derzeit sehe man die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme „nicht gefährdet“, sagt Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel. Neben Notfall-Dienstplänen, Homeoffice-Regelungen, den Zutrittsbeschränkungen oder auch der Isolierung von Teams in systemkritischen Funktionen ist auch aus Stadtwerke-Sicht wichtig, bei Schlüsselpersonal „die Quarantänefristen für geimpfte und genesene Kontaktpersonen zu verkürzen“. Auch die Stadtwerke SH, die sich in Rendsburg, Eckernförde oder Schleswig um die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser kümmern, sehen sich gewappnet.

Fast überall werden Notfallpläne aktualisiert – auch beim DRK Kiel, das sich bei seinem Leistungsspektrum einschließlich Rettungsdienst größere Ausfälle kaum erlauben kann. Dort gibt es Überlegungen, bei Notfallsituationen „nicht unmittelbar notwendige Leistungen“ vorübergehend einzuschränken.

Kiel schaltet interne Ampel auf „Orange“

Um jederzeit alle kritischen Leistungen anbieten zu können hat die Stadt Kiel ihre „Dienstbetriebsampel“ zum Jahreswechsel von „Gelb - Dienstbetrieb mit Auflagen“ auf „Orange - Eingeschränkter Dienstbetrieb“ umgeschaltet. Die Phase „rot“ würde den Notfalldienstplan in Kraft setzen. „Die Landeshauptstadt versucht nun in dieser neuen Welle, alle Einschränkungen entweder ganz zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten“, sagt Sprecherin Kerstin Graupner. Auch beim städtischen Verkehrsbetrieb KVG setzt man auf Flexibilität: „Bei einer größeren Zahl von Ausfällen beim Fahrpersonal ist eine Reduzierung des Fahrplanangebots in nachfrageschwächeren Tageszeiten bis zur Umsetzung eines reduzierten Angebots ganztags vorbereitet“, sagt eine Sprecherin.

Die Polizei in Kiel spricht zwar von einer „Belastung“, doch sieht man sich so gut vorbereitet, dass es Einschränkungen etwa im Streifendienst nicht geben werde. Auch bei der Polizei im Gebiet der Direktion Neumünster, die auch den Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst, arbeitet man durchgehend im Corona-Modus, so Sprecher Sönke Petersen: „Wir haben feste Schichten, Dienste können nicht außerhalb der Kohorte getauscht werden.“

Notfallpläne auch im Kreis RD-Eck

Auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich mit Notfallplänen gewappnet. Und auch dort arbeitet man im Bereich der kritischen Infrastruktur in Teams, die sich im Dienst nicht begegnen. Für die Feuerwehr gibt es eine Empfehlung vom Landesverband. „Wir sollen den Dienstbetrieb, also etwa die Ausbildung, derzeit wieder ruhen lassen“, sagt Sprecher Daniel Passig.

Das UKSH sieht sich gewappnet

„Wichtig ist jetzt eine Verkürzung der Quarantänezeiten, um die Belastung zu verringern“ sagt UKSH-Sprecher Oliver Grieve. Das Klinikum sei aber auf die nächste Welle „gut vorbereitet“.

Zur kritischen Infrastruktur gehören auch Banken und IT-Dienstleister. „Selbst im Falle einer umfangreichen Quarantäne in einzelnen Filialen bleibt eine flächendeckende Versorgung mit Finanzdienstleistungen sichergestellt“ heißt es etwa bei der Förde Sparkasse. Und eine Dataport-Sprecherin betont: „Wir können unsere IT-Systeme rund um die Uhr remote administrieren.“

