Lübeck

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist offenbar in Deutschland angekommen. Nach Angaben des hessischen Sozialministers Kai Klose (Grüne) ist dies „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ der Fall. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Wiesbaden reiste die Person über den Frankfurter Flughafen ein.

Sorge vor der in Südafrika festgestellten Omikron-Mutante

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, steht allerdings noch nicht fest. Bis es darüber Klarheit gebe, kann es laut WHO noch Wochen dauern.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hohe Viruslast bei der Variante B.1.1.529

Erste Anzeichen gibt es aber bereits: Die zwei bestätigten Omikron-Infizierten in Hongkong weisen offenbar eine sehr schnell ansteigende Viruslast auf. Die PCR-Tests der zwei Männer, die wenige Tage zuvor noch negativ ausfielen, enthielten einen Ct-Wert von 18 und 19. „Das ist wahnsinnig hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass die zwei bei den letzten PCR-Tests noch negativ waren“, schreibt der Epidemiologe Eric Feigl-Ding, der lange Zeit an der Universität Harvard forschte. Es sehe so aus, als ob die Variante dem Impfschutz tatsächlich entgehen könnte, so Feigl-Ding weiter.

Schleswig-Holstein plant keine Einschränkungen

Trotz der sich weiter zuspitzenden Corona-Lage in Deutschland ist in Schleswig-Holstein aktuell keine Verschärfung der Maßnahmen geplant. Strengere Regeln seien erst am Montag in Kraft getreten, sagte Regierungssprecher Peter Höver am Samstag. Es gebe auch keine Überlegungen, größere Veranstaltungen weiter einzuschränken.

Leopoldina fordert Kontaktbeschränkungen

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt dagegen sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen. Diese müssten auch für Geimpfte und Genese gelten. Das schreiben die Wissenschaftler in einer am Sonnabend veröffentlichten Stellungnahme.

UKSH-Virologe Helmut Fickenscher mahnte am Freitag dagegen noch zur Besonnenheit: „Derzeit besteht kein Grund zur Panik.“ Auch bei vorherigen Corona-Varianten habe es zu Anfang wenig Infos, aber viel unnötigen Alarm auf Twitter und in anderen sozialen Medien gegeben.

Saarland fordert schnelle „Omikron-MPK“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich angesichts des Omikron-Verdachtsfalls allerdings eindringlich für eine schnelle Ministerpräsidentenkonferenz ausgesprochen. Man stehe erneut vor einer „Stunde Null in der Pandemiebekämpfung“, sagte Hans. „Eine nationale Notlage erfordert den Schulterschluss aller Länder, sowie alter und neuer Bundesregierung.“ Es brauche rasch bundeseinheitliche Maßnahmen zur Eindämmung, Engpässe bei der Bereitstellung von Impfstoff müssten mit aller Macht beseitigt werden, sagte Hans. Seine Forderung: „Es braucht eine Omikron-MPK mit geschäftsführender und neuer Bundesregierung – jeder Tag zählt.“

Scholz zieht „alles in Betracht“ und will schnell handeln

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kündigte erneut konsequentes Handeln an. Man werde alles tun, was getan werden muss, sagte Scholz am Sonnabend in Frankfurt beim Bundeskongress der Jusos und sprach von „wieder neuen dramatischen Herausforderungen“. Es gebe nichts, was nicht in Betracht genommen werde. Ehrgeiziges Ziel sei, dass jetzt alle Betreffenden eine Booster-Impfung zur Auffrischung bekommen. Er habe ja bereits angekündigt, dass ein Krisenstab eingesetzt werden soll.

Weltärztebund: Jahrelanges Impfen nötig

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt vor der Entstehung gefährlicher Varianten des Coronavirus. „Meine große Sorge ist, dass es zu einer Variante kommen könnte, die so infektiös ist wie Delta und so gefährlich wie Ebola“, sagte er. Die neue südafrikanische Variante B.1.1.529 sei ein gutes Beispiel dafür, dass man dem Virus keine Chance zur Mutation geben dürfe. Um weitere Varianten zu verhindern, werde es nötig sein, die Welt noch jahrelang zu impfen, sagte Montgomery.

Von Jan Wulf