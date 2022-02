Kopenhagen

Der 1. Februar, so sagt man gern, war Dänemarks „Freedom Day“. Seitdem sieht das Leben im Königreich aus wie vor der Pandemie: Kaum jemand trägt eine Maske. Schulen, Büros, Geschäfte sind offen, Konzerthallen, Bars und Diskotheken ebenso. Nirgendwo wird ein Impfnachweis verlangt. Niemand muss in Quarantäne.

Die Dänen nehmen es gelassen – auch wenn die Öffnung in der heftigsten Corona-Welle erfolgte, die das Königreich bislang erlebt hat. Ab November schossen die Infektionszahlen steil nach oben, seit Anfang Februar gleicht die Entwicklung einer Achterbahnfahrt in schwindelnder Höhe: erst ein Rückgang, dann wieder ein steiler Anstieg auf eine Rekord-Inzidenz von fast 5600. Und nun wieder Rückgang.

Kritiker verweisen auf steigende Todeszahlen

Dennoch: Mit am Sonntag noch mehr als 25 000 Neuinfektionen fegt Omikron weiter durch das Land. Kritiker des lockeren Kurses sehen sich vor allem dadurch bestätigt, dass die Zahl der Todesfälle zeitweise auf über 40 pro Tag kletterte. Das staatliche Serum Institut – Pendant zum deutschen Robert-Koch-Institut – sieht sich indessen weiter in seiner Einschätzung bestärkt: Covid sei aktuell keine gesellschaftskritische Erkrankung mehr. Die hohen Todeszahlen würden falsch interpretiert, sie seien dem Effekt geschuldet, dass mit der rasanten Ausbreitung von Omikron eben auch die Zahl der Menschen steige, die mit dem Virus versterben – aber eben nicht daran.

Walter Turnowsky (57) gehört zur Mehrheit der Dänen, die sich nicht besonders vor Omikron fürchten. „Nach Abschaffung aller Restriktionen herrscht Gelassenheit vor, aber keineswegs Euphorie“, sagt der Hauptstadt-Korrespondent des „Nordschleswiger“, der Zeitung der deutschen Minderheit. „Die Menschen wissen, dass die Pandemie nicht vorbei ist.“ Doch schon seit Jahresanfang sei diese Einstellung verbreitet: „Was ich auch tue, irgendwann fange ich mir Omikron ein.“

Der Journalist: „Freedom Day? Unfug!“

Am Tag der Öffnung sind die Masken verschwunden, nur noch Einzelne tragen sie im Bus oder beim Einkaufen. Turnowsky achtet weiter auf Abstand und Hygiene, und diese Empfehlungen gelten ja auch weiter. Den Menschen sei bewusst, dass man nicht tun und lassen könne, was man wolle. Freedom Day? Diese im Ausland gerne gebrauchte Bezeichnung sei ziemlicher Unfug: „Das hat hier kaum jemand so empfunden.“ Turnowsky geht ohne Maske einkaufen – wie fast alle. Wenn er aber ältere Menschen besucht oder andere Risikopersonen, dann sieht er sich schon sehr vor, trägt Maske und testet sich.

Manche Betriebe im Land setzten noch auf Homeoffice, vor allem aus Sorge, dass plötzlich die halbe Belegschaft ausfallen könnte. Die Inzidenz aber spielt in der dänischen Corona-Politik keine große Rolle mehr. „Wir sind über den Scheitel hinweg, vor allem in Regionen mit bislang starkem Infektionsgeschehen“, sagt Turnowsky.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie schaut man auf den deutlich vorsichtigeren Nachbarn im Süden? Manche Debatten in Deutschland und auch manche Regeln, so der Journalist, hätten etwas Verwunderung ausgelöst, in erster Linie jedoch sei man auf sich selbst konzentriert. Hände schütteln? Das ist völlig normal. „Auch die Direktorin des Serum Instituts“, sagt Turnowsky, „gibt ganz selbstverständlich die Hand“.

Der IT-Berater: „Euphorisch? Bin ich nicht.“

„Es war gut, die Restriktionen zu beenden“, meint auch Emil Navntoft Pedersen (27), IT-Berater aus Aarhus. Ja, sehr viele Menschen würden sich nun anstecken. „Aber es werden auch nur sehr wenige schwer krank.“ Freedom Day? Auch er kann mit diesem Begriff nicht viel anfangen. Eine echtes Freiheitsgefühl habe sich Anfang Februar bei ihm schon deshalb nicht eingestellt, weil er die Restriktionen als nicht sonderlich einschränkend wahrgenommen habe. Kurz vor dem Ende der Maßnahmen gab es ein Team-Treffen der Firma. Man traf sich zu siebt in einem Restaurant, es galt Maskenpflicht jenseits des Sitzplatzes, Impf-, Test- oder Genesenen-Status waren nachzuweisen, und um 23 Uhr war Schluss. Im Februar dann saß man wieder zusammen: „Da war es dann schon komisch, dass alles wegfiel.“

Aber euphorisch macht ihn das nicht. Und wenn die nächste Mutante deutlich schwerere Krankheitsverläufe mit sich bringt? Navntoft Pedersen teilt die pragmatische Sicht vieler seiner Landsleute: „Dann sollte man die Restriktionen wieder einführen.“ So wie schon im November, als Omikron so richtig Anlauf nahm.

Die deutsche Studentin: „Es ist schon irritierend“

Greta Kähler (24) kennt beide Corona-Welten, die deutsche und die dänische. 2018 zog die Kielerin zum Studium nach Aarhus. Wie irritierend die unterschiedlichen Pandemie-Regeln sein können, hat sie schon oft erlebt, wenn sie mit dem Zug reiste, aus dem restriktiven Deutschland in das entspannte Dänemark. „Dann steigt man in Kiel ein, hat brav seine Maske auf, und dann in Padborg nehmen sie alle ab.“ Obwohl man mit den selben Leuten genau so eng zusammensitzt wie diesseits der Grenze. Auf dem Rückweg dann wieder die Umstellung: Maskenpflicht.

Die Studentin weiß die angenehmen Seiten des dänischen Weges zu schätzen. „Aber wenn man liest, wie viele Menschen infiziert sind, dann möchte man im Bus dann doch lieber eine Maske aufsetzen.“ Lust, in eine Bar zu gehen, oder in einen Club? „Eher nicht.“ Vergangene Woche dann hatte Omikron auch sie erwischt. Der Verlauf war undramatisch, aber nervig: „Ich fühlte mich krank, hatte Halsschmerzen und etwas Husten, aber das war’s auch schon.“ Auch die Quarantäne-Regeln haben die Dänen abgeschafft. Es gibt nur eine Empfehlung: vier Tage Selbstisolierung, auf jeden Fall aber so lange, bis die Symptome verschwunden sind.

Nein, sagt Greta Kähler, in Dänemark habe man keineswegs den Respekt vor Corona verloren. Aber solange die Lage in den Krankenhäusern so entspannt sei wie jetzt, hätten die Menschen doch gerne ihre Normalität zurück.