Kiel

Wie schnell sich Omikron in Deutschland ausbreiten wird, kann niemand präzise vorhersagen. Experten warnen, dass die Corona-Variante auch in der sogenannten kritischen Infrastruktur zu personellen Engpässen führen könnte. Diejenigen, die immer da sind, um zu helfen, müssen sich jetzt besonders schützen.

Das gilt zum Beispiel für den Landesfeuerwehrverband, zu dem 1300 freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein mit rund 50 000 aktiven Mitgliedern gehören. „Bereits vor einem Monat haben wir unseren Mitgliedern empfohlen, konsequent im 2G-Modus zu arbeiten und nicht geimpfte Feuerwehrangehörige vom Einsatzdienst auszuschließen“, sagt Sprecher Holger Bauer.

Booster-Angebot für Feuerwehrmänner und -frauen in Flensburg

Versammlungen und kameradschaftliche Treffen wurden gestrichen. „Auch unsere Ausbildungen haben wir auf Null gefahren.“ Überall gelten strenge Hygienevorschriften. Und das bereits seit Pandemiebeginn. Auch die Alarmpläne seien so angepasst worden, dass sich bei einer Infektion nicht die gesamte Einheit mit ansteckt. So werde bei einem Einsatz nur noch in den seltensten Fällen die komplette Belegschaft ausrücken. Aktiv wurde der Verband auch, was das frühzeitige Boostern betrifft. „Das Diako Krankenhaus in Flensburg hat uns gerade ein Booster-Angebot gemacht“, berichtet Holger Bauer erfreut.

Auch die Landespolizei achtet nach eigenen Angaben strikt auf die Gesundheit der Beamtinnen und Beamten. So werden beispielsweise die Dienstpläne so angepasst und gestaltet, dass die Arbeitsfähigkeit der Polizei gesichert sei, erklärte Sprecher Marcel Schmidt den „Lübecker Nachrichten“. Das bedeutet nicht, dass die Polizei weniger im Einsatz ist. Ebenso wie an den Weihnachtsfeiertagen werde der Präsenz- und Streifendienst auch zu Silvester in der Fläche verstärkt, sagte Schmidt. Und: „Bei Bedarf kann Personal zentral nachgesteuert werden.“

Lage in den Kliniken zunehmend angespannt

Trotz vergleichsweise niedriger Inzidenz ist die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein zunehmend angespannt. Zur Aufstockung der Corona-Stationen liegen bereits Notfallpläne bereit. „Wir können unsere Intensivbetten im Notfall fast verdoppeln“, sagt Sabine Richter. Die Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) ist zuversichtlich. Sollte sich die Lage in den Krankenhäusern dramatisch verschlechtern und mehr Corona-Patienten aufgenommen werden müssen, stünden an den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck 406 Intensivbetten zur Verfügung. „Wir haben Schattendienstpläne und einen Stufenplan, die greifen, wenn die Zahl der Patienten steigt.“

Damit der Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Falle einer Omikron-Welle nicht zum Erliegen kommt, sind auch die Lotsen gerüstet. „Wir beobachten die Corona-Situation sehr genau“, sagt Markus Böhm, der 2. Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK II. Zu seiner Brüderschaft, die in Kiel-Holtenau stationiert ist, gehören rund 160 Lotsen. Die zweite Brüderschaft – NOK I – umfasst 136 Lotsen und hat ihren Sitz in Brunsbüttel.

Sollte sich die Situation durch hohe Infektionszahlen verschärfen, könne man bedarfsgerecht und rechtzeitig reagieren, heißt es von den Brüderschaften. Durch Urlaubseinschränkungen. Durch Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten. Durch Veränderungen in den Dienstregularien. Durch Veränderungen der Ruhezeiten. „Denkbar sind auch Abweichungen bei Größenbeschränkungen von Junglotsen denkbar“, so Markus Böhm. „Das heißt, dass ein erst kürzlich bestallter Seelotse kurzfristig auch ein geringfügig größeres Schiff lotsen könnte.“

Hygienekonzept auf den Lotsversetzbooten

Der Ältermann betont aber auch, dass Seelotsen untereinander kaum Kontakt hätten und somit eine gegenseitige Ansteckung eher unwahrscheinlich sei. Zudem greife auf den Lotsversetzbooten ein Hygienekonzept mit Personenreduzierung, Plexiglasscheiben und Maskenpflicht. Auch auf der Schiffsbrücke selbst sei die Personenzahl auf ein Minimum reduziert.

Wie es auch laufen kann, zeigte kurz vor Weihnachten die Lufthansa. Mehrere Interkontinentalflüge mussten gestrichen werden, weil sich zu viele Piloten krank gemeldet hatten. Ob Corona daran die Schuld trägt, konnte der Unternehmenssprecher nicht sagen. Die Art der Erkrankung wird bei Lufthansa nicht erfasst.