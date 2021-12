Kiel

Am Donnerstag erreichte Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters in Kiel, die Nachricht, von der jeder Discobetreiber hofft, verschont zu bleiben: Am 25. Dezember war dort unter den Feiernden trotz 2G-Plus-Regel eine Person, bei der später die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen wurde.

Laut Stadt Kiel war der Gast zwischen 23.30 Uhr und 3.30 Uhr dort. Das Gesundheitsamt fordert alle Personen, die sich in diesem Zeitraum im „Max“ aufgehalten haben, auf, sich unmittelbar für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. „Enge Kontaktpersonen – dazu zählen in diesem Fall alle Gäste der Diskothek – müssen sich mit dem Gesundheitsamt ihres Heimatkreises in Verbindung setzen“, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner. In Kiel soll das über ein Online-Formular unter www.kiel.de/coronavirus passieren. Das „Max“ will über all seine Kanäle versuchen, so viele der rund 800 Gäste wie möglich aus der Nacht zu erreichen.

450 Gäste aus dem Cheyenne-Club in Rendsburg betroffen

Trotz hoher Auflagen hatte es in dieser Woche bereits im Club „Rotes Kliff“ auf Sylt und im „Fun-Parc“ in Trittau Ausbrüche gegeben. Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass nach einer Feier zu Heiligabend im Cheyenne-Club in Rendsburg knapp 450 Leute in Quarantäne müssen. Die Omikron-Variante ist bislang bei einer Person nachgewiesen worden. „20 weitere sind ebenfalls positiv getestet worden“, so Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Ergebnisse der Sequenzierung ihrer Proben stehen noch aus.

Nach Partys im „Joy“ in Henstedt-Ulzburg müssen 820 Menschen in Isolation. Nach zunächst einem Omikron-Fall dort wurden inzwischen sieben bestätigt. Dabei wird es laut dem Kieler Virologen Helmut Fickenscher wohl kaum bleiben: „Ich gehe davon aus, dass sich ein erheblicher Prozentsatz der Joy-Besucher infiziert hat.“ Grund ist, dass Omikron ansteckender sei als Delta und die Menschen keine Masken trugen. Wie stark sich das Virus verbreitet habe, hänge unter anderem von der raumlufttechnischen Anlage ab.

Das „Max“ hatte schon vor dem Fall wegen der neuen Landesverordnung seine Silvesterparty abgesagt und eine Betriebspause angekündigt. Zwar hat Schleswig-Holstein anders als andere Länder kein Tanzverbot erlassen. Das Land erlaubt aber Einlass lediglich für Geimpfte und Genesene mit Negativ-Test, die Clubs dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität ausschöpfen, höchstens 1000 Menschen sind zugelassen. Die Maskenpflicht gilt beim Tanzen. Getränke dürfen nur am festen Steh- oder Sitzplatz zu sich genommen werden.

„Normalerweise kommen zu Silvester 1000 Leute und mehr“, sagt Betriebsleiter Matthias Koester. Wie viele es unter der 2G-Plus-Regel gewesen wären, sei schwer zu sagen. „Es ist für uns wirtschaftlich natürlich nicht schön, dass wir wieder zumachen müssen. Der Dezember ist normalerweise ein starker Monat“, so Henning Puls.

Trauma bleibt bei Partyplänen

Wer sich auf Internetseiten von Clubs umschaut, findet eine Silvester-Absage nach der nächsten. Das Atrium in Schwentinental verkündet etwa auf Facebook eine „Party-Pause“ auf unbestimmte Zeit. Im Anna Kiel fielen schon die Feiern zu Weihnachten aus.

Bei ihren Silvesterplänen bleiben will dagegen die Traum GmbH. „Wir haben viel Platz und rechnen nur mit einer Auslastung von etwa einem Viertel“, sagt Johanna Günther. Vor der Tür sei eine Teststation aufgebaut. Rentabel sei das zwar nicht. „Aber wir wollten die Gäste, die schon Karten haben, nicht enttäuschen.“ Im Januar soll es aber auch dort keine Disco geben.

Von Marc R. Hoffmann und Tilmann Post