Wir sind es in Schleswig-Holstein gewohnt, dass die Polizei schnell kommt, dass das Abwasser gereinigt wird, dass die Verwaltung funktioniert. Doch kritische Infrastruktur braucht Menschen. Was, wenn zu viele krank werden oder durch eine Corona-Infektion bzw. einen Omikron-Kontakt in Quarantäne müssen?