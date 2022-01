Während in Schulen die Corona-Maßnahmen verschärft wurden, blieb in den Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein alles beim Alten. Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fühlt sich das Kita-Personal alleingelassen. Eltern bemängeln, dass Alternativen zum nasalen Test fehlen.