So funktioniert die Strand-App

Angedacht ist folgendes System: Immer ab 24 Stunden vor dem Beginn der Tagesreise sollen Gäste sich online einen Platz sichern. „Auf einer Karte – ähnlich wie bei Googlemaps – sollen sie den entsprechenden Strandabschnitt und -zugang auswählen und reservieren können“, erklärt André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Dann bekommen sie einen QR-Code auf das Smartphone oder einen Gutschein zum Ausdrucken.

Zeitliche Slots von ein paar Stunden soll es nicht geben, sondern eine Tagesreservierung. Eine Überlegung sei allerdings, ob man den Platz bis zu einer bestimmten Zeit besetzen müsse. Neben Scharbeutz und Haffkrug wollen laut Schäfer auch Timmendorf und Heiligenhafen mitmachen, mit Grömitz laufen Gespräche.

Kontrolle durch Strandkorbvermieter

Kosten soll die Reservierung nichts, so Rosinski. Allerdings sei angedacht, eine Stornierungsgebühr zu erheben, damit Tagestouristen nicht auf Verdacht mehrere Plätze reservieren und am Ende nicht auftauchen. Die Kontrolle der Tickets an den Zugängen sollen Strandkorbvermieter übernehmen. Mit ihnen laufen schon seit Wochen dazu Gespräche, so Schäfer.

Gerade diesen Punkt sehen andere Küstengemeinden kritisch. „Ich habe viele Strandzugänge. Die kann ich nicht alle mit Personal besetzen, um Tickets zu kontrollieren“, sagt Laboes Bürgermeister Heiko Voß. Seine Kollegen aus Schönberg und Hohwacht sehen das ähnlich. Dass Strandkorbvermieter die Kontrolle übernehmen wollen, bezweifelt Karsten Kruse. „Die sind zudem keine Ordnungsbehörde und haben gar keine Handhabe, jemandem den Zugang zu verwehren“, sagt Hohwachts Bürgermeister.

Rest des Landes ist kritisch

Sylt, Travemünde und St. Peter-Ording haben in Sachen App schon abgewinkt. St. Peter-Ording sieht aufgrund der Größe seiner Sandbank nicht die Notwendigkeit, den Zugang zum Strand zu begrenzen. Dort gebe es vielmehr bei den Zuwegungen und im Ort Engstellen. Die App spiegele die speziellen Bedürfnisse der Tourismusbranche in der Lübecker Bucht wider, sagt die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge. „Der Strand dort ist schmal, das Aufkommen an Tagestouristen groß.“ Eine Lenkung per App könne dort hilfreich sein. „Aber das gilt nicht unbedingt für den Rest des Landes.“

Dass das System abschreckend wirkt, weil es Besuchern ihre Spontanität nimmt, glaubt Rosinski nicht. Es biete vielmehr den Mehrwert, dass sie schon vorab sehen können, wo viel los ist und wohin sie ausweichen könnten. Die App unterstütze also die Flexibilität.

Scharbeutz hofft auf Unterstützung

Die Online-Buchung ist nur für Tagestouristen gedacht. Übernachtungsgäste müssen ihren Strandbesuch nicht vorher anmelden, betont Schäfer. Sie können sich über ihre Ostseecard, die sie nach Zahlung der Kurtaxe vom Gastgeber bekommen, ausweisen. Auch Einheimische dürfen weiter spontan an den Strand. Über die Buchungszahlen und das Wissen, wie stark Anwohner die Strände im Schnitt nutzen, lasse sich kalkulieren, wie groß die zusätzlichen Kapazitäten sind.

Die Grundlagen für das Projekt stehen also. Bevor ein Auftrag vergeben wird, muss aber die Finanzierung geklärt werden. Schäfer hofft auf Unterstützung vom Land. „Die Zeit drängt“, sagt sie. „Wir wollen gern zu den Sommerferien starten. Das ist sportlich, aber nicht unrealistisch.“ Für die Programmierung des Buchungssystems bräuchten Experten nur drei Tage Zeit. Das Land wolle solche digitalen Projekte unterstützen, betont Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP). „Über die Höhe kann derzeit noch nichts gesagt werden.“ Noch beugten sich viele Köpfe über die konkrete Ausgestaltung der Idee.