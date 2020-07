Kiel

Im gleichen Zeitraum sollen auch Aufnahmen in den kreisfreien Städten Lübeck, Neumünster und Flensburg gemacht werden sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön, Ostholstein, Segeberg und allen anderen Kreisen von Lauenburg bis Schleswig-Flensburg. Das bestätigte Google Deutschland mit Sitz in Hamburg auf Anfrage.

Das neue Bildmaterial dient nach Angaben des Netzgiganten der Verbesserung des Kartenmaterials auf Google Maps. Dafür habe der Konzern am 29. Juni seine Fahrten durch weite Teile Deutschlands wieder aufgenommen.

Das Unternehmen erklärt dazu: „Jeden Tag nutzen Tausende deutsche User Google Maps, und wir möchten dafür sorgen, dass ihr den Weg zu den Orten findet, wann immer ihr es wollt. Um dies zu schaffen, müssen wir sichergehen, die richtigen Straßennamen, Straßenschilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte, die für euch von Interesse sind, zu verwenden.“

Google Street View soll in Deutschland nicht ausgeweitet werden

Die Fahrzeuge, mit denen Google derzeit hierzulande unterwegs ist, sind dieselben Autos, die Google genutzt hat, um Bilder für Street View aufzunehmen. Dies ist ebenfalls ein Online-Dienst von Google, der 360-Grad-Ansichten aus der Straßenperspektive darstellt. Google betreibt ihn unter anderem neben dem Kartendienst Google Maps und der Software Google Earth. Google Street View war in Deutschland in die Kritik geraten, nachdem deren Macher Mitte 2008 damit begonnen hatten, deutsche Straßen aufzunehmen und die Bilder ab Mitte 2010 für die 20 größten Städte Deutschlands zu veröffentlichen.

Damals hatte es große Aufregung und Befürchtungen gegeben, durch frei verfügbare Bilder aus verschiedenen Perspektiven würden beispielsweise Einbrüche erleichtert. Der Druck der Öffentlichkeit und von Datenschützern veranlasste Google dazu, das Verpixeln von Gebäuden vorzunehmen. Insgesamt gab es dann vor dem Start mehr als 244.000 Anträge auf das Unkenntlichmachen von Ansichten.

Die Bilder, die zwischen 2008 und 2010 in den 20 größten Städten aufgenommen und teils verpixelt wurden – darunter keine aus Schleswig-Holstein – sind seither im Netz. Google hat sich vom Aktualisieren in Deutschland aber Abstand genommen. Bereits 2011 gab Google bekannt, den in Deutschland durch Street View abgedeckten Bereich nicht auszuweiten oder zu aktualisieren.

Auto-Daten ermöglichen das Anfertigen von 3-D-Modellen

Wer heute ein Google-Auto sichtet, wird vielleicht an die kritische Debatte von 2010 erinnert. An den Pkws sind Sensoren angebracht, die GPS-Standort, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung messen. Die empfangenen Signale setzt Google nach eigenen Angaben so miteinander in Beziehung, dass jedem Bild der geografische Standort zugewiesen wird. Die Fotos, die von nebeneinanderliegenden Kameras auf den Fahrzeugdächern gemacht werden, überschneiden sich etwas. Sie werden dann zu einer einzigen 360-Grad-Aufnahme zusammengefügt. Anhand der Geschwindigkeit, mit der die drei Laser, die sich in jedem Auto befinden, von Oberflächen reflektiert werden, ermittelt Google, wie weit ein Gebäude oder Objekt entfernt ist. Diese Daten ermöglichen es, 3-D-Modelle anzufertigen.

Ein Google-Sprecher sagt dazu: „Wir wissen, dass das Interesse an unseren Kamera-Autos groß ist.“ Schenkt man den Aussagen von Google Glauben, wird der Internetkonzern nach mehr als zehn Jahren sein Street-View-Programm in Deutschland weder ausweiten noch die Bilder aktualisieren. „Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial nur, um Google Maps zu verbessern“, heißt es. „Wir haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.“

