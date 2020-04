Online-Petition: Schülervertreter fordern weiterhin Prüfungsabsage

Kiel

Die Landesschülervertretungen der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein haben vor einer Woche eine Online-Petition gestartet. Darin fordern sie die Absage der Abschlussprüfungen und damit die Durchführung eines Durchschnittsabiturs. Am Ostersonntag hatten knapp 2500 Anhänger diesen Aufruf unterzeichnet.

Mit besagter Online-Petition ist die gekürzte Version eines offenen Briefes an Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) sowie Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) verknüpft, in dem die Schülervertreter die Gründe für ihre Forderung anführen. „Den gesamten offenen Brief werden wir gemeinsam mit weiteren Briefen von Schülern und Jahrgängen aus ganz Schleswig-Holstein am Dienstagmorgen an Frau Prien und Herrn Günther schicken“, sagte Anna Weigand, Landesschülersprecherin für Gymnasien.

Offener Brief an Karin Prien und Daniel Günther

Die Schüler nennen in dem offenen Brief verschiedene Gründe für ihre Forderungen. So seien landes- und bundesweit keine vergleichbaren Lernbedingungen durch digitale Möglichkeiten gegeben. Die psychische Belastung der Schüler in der Vorbereitungs- und Prüfungsphase sei unzumutbar, „da nicht nur familiäre Umstände sowie Unsicherheit die Situation erschweren, sondern auch das Infektionsrisiko eine Rolle spielt“.

Zudem müsse die Gesundheit in einer solchen Ausnahmesituation über den Abschlussprüfungen stehen. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch Schüler und Schülerinnen durch verschiedenste Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören“, heißt es in dem Brief.

Schülervertreter haben Termin im Bildungsministerium

Nachdem Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) am 24. März 2020 angekündigt hatte, dass Schleswig-Holstein aufgrund der Corona-Krise die Abiturprüfungen in diesem Jahr absagen würde, folgte nach einem Gespräch mit der Kultusministerkonferenz am Tag darauf die Kehrtwende.

Kurz darauf verkündete Prien die Prüfungstermine für das Abitur, später auch für den ersten allgemeinbildenden (ESA) und mittleren Schulabschluss (MSA). Am vergangenen Mittwoch stellte die Ministerin dann die Auflagen vor, nach denen diese ablaufen sollen.

Doch das ändere grundsätzlich nichts an der Forderung nach einer Absage der Abiturprüfungen sowie der Durchführung eines Durchschnittsabiturs, sagte Weigand. Man wolle den Termin am Dienstag aber nutzen, um sich die Seite des Ministeriums, insbesondere bezogen auf die verkündeten Auflagen zur Durchführung der Prüfungen, anzuhören und Nachfragen zu klären. „Wir wollen uns nicht anmaßen, über die Sicherheit der Maßnahmen zu urteilen, weil wir keine Experten sind“, sagte die Landesschülersprecherin.

Unterschiedliche Meinungen zu Abschlussprüfungen

Dass es in der Schülerschaft unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit den Prüfungen in der Corona-Krise gibt, haben die vergangenen Wochen gezeigt. Amelie Grothusen, Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen, spricht sich persönlich für eine Durchführung der Prüfungen bei allen drei Abschlüssen aus.

Emotionaler Brief einer Schülerin aus Kiel - Warum das Abi jetzt unfair ist

Schülerin aus Kaltenkirchen: "Verschieben lehne ich kategorisch ab"

Natürlich seien die Meinungen dazu gespalten, sagt sie. „Bei mir im Jahrgang gibt es aber viele Schüler, die die Prüfungen nutzen, um den Übergang von der neunten in die zehnten Klasse zu schaffen“, ergänzt die 15-Jährige. Zudem sei das Hin und Her der vergangenen Wochen für viele Schüler in ihrem Alter schwierig. Von daher müsse man mit dem jetzigen Beschluss leben.

„Ich glaube auch nicht, dass sich daran noch etwas ändern wird“, sagte sie. Ausfallende Prüfungen mit Hausarbeiten oder mündlichen Leistungen auszugleichen, hält die Eckernförderin für keine gute Idee. „Das kann man nicht mit einer schriftlichen Prüfung gleichsetzen“, sagte sie. Den Termin im Bildungsministerium sollte man daher dazu nutzen, eine „gemeinsame Lösung, mit der alle leben können“, zu finden.

