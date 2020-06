Strand-App stößt auf Ablehnung

Kiel

„Für die Lübecker Bucht, wo neben vielen Übernachtungsgästen zahlreiche Tagestouristen über die Autobahn aus Hamburg kommen, mag das eine gute Lösung sein. In Schönberg gibt es keinen Anlass, eine solche App in Betracht zu ziehen“, sagt Bürgermeister Peter Kokocinski.

Sein Hohwachter Amtskollege Karsten Kruse nennt die App gar „Blödsinn“ und für Hohwacht ungeeignet. „ Laboe ist ein klassischer Naherholungsort für Kiel und die umliegenden Kreise“, sagt Bürgermeister Heiko Voß. Viele kämen zum Spaziergang und setzten sich spontan an den Strand, eine Vorab-Buchung könne er sich nur schwer vorstellen.

Anzeige

Wer soll die Tickets kontrollieren?

Für die Gemeinden ist zudem unklar, wie und mit welchem Personal Tickets kontrolliert werden sollen. „Über einen pauschalen Einsatz solcher Mittel sollte in einem Land mit so vielfältigen Stränden, geografischen Lagen, Gästezahlen und örtlichen Besonderheiten vielleicht noch einmal nachgedacht werden“, sagt Stefan Borgmann von der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH.

Weitere KN+ Artikel

Bei der App handele es sich nicht um eine Initiative der Landesregierung, sondern um die einer Gemeinde, betonte ein Regierungssprecher. Man begrüße aber, dass Instrumente der Digitalisierung zur Kontrolle von Besucherströmen genutzt werden sollen.

Touristen in Sorge

Die Idee für das Buchungssystem, über das Tagestouristen einen Platz an einem Strandabschnitt reservieren sollen, stammt aus Scharbeutz. Für Einheimische und Übernachtungsgäste ist es nicht gedacht. So könnten Tagesgäste schon vor der Anreise sehen, wo noch genug Platz ist, so Bürgermeisterin Bettina Schäfer. „Diese Saison nimmt Urlaub in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert ein.“ Umso wichtiger sei es, Tagestourismus zu lenken. Zu Pfingsten musste Scharbeutz bereits wegen Überfüllung Straßen sperren. „Die eine App wird das Problem allein nicht lösen können“, sagt Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP). Sie könne aber dabei helfen, die spezifische Lage in der Lübecker Bucht in den Griff zu bekommen.

Günthers Äußerungen hätten für viel Irritation gesorgt, kritisiert Schönbergs Bürgermeister Kokocinski. Er spricht von einer „Kommunikationspanne“. Nach seinen Angaben wollten in einigen Hotels sogar Gäste stornieren, weil sie Sorge hatten, nicht an den Strand zu können. Die Insel Sylt sah sich nach vielen Anfragen gezwungen, auf ihrer Webseite darauf hinzuweisen, dass eine Strand-App dort nicht geplant sei und Besucher weiter spontan an den Strand dürfen.